Japánban tárgyalt Gulyás Gergely

A visegrádi négyek közötti jó együttműködés növeli a Közép-Európai térség jelentőségét és fokozza a japán befektetők érdeklődését a régió iránt – mondta a Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Japán látogatása során.

Gulyás Gergely Japánban találkozott Tarao Micucsika tokiói alkormányzóval, Makino Takaoval, a Földügyi, Infrastrukturális, Közlekedési és Turisztikai Minisztérium miniszterhelyettesével, Eto Szeisiro parlamenti képviselővel, a Japán-Magyar Parlamenti Baráti Tagozat elnökével és Marius Vizerrel, a székhelyét az idei évben Lausannéből Budapestre áthelyező Nemzetközi Judo Szövetség elnökével.

A Miniszterelnökséget vezető minisztert a Szövetség vezetőivel együtt ebéden látta vendégül Tomohito hercegnő. Gulyás Gergely kiemelte, hogy idén ünnepeljük a magyar-japán diplomáciai kapcsolatok 150. évfordulóját, melynek apropóján szeptemberben Kako hercegnő Magyarországra látogat, valamint a tervek szerint még az idén magyar államfői és miniszterelnöki látogatásra is sor kerül Japánban.

A japán-magyar kapcsolatok legfontosabb területe a gazdasági együttműködés, hiszen Japán a legjelentősebb ázsiai beruházó hazánkban, több mint 160 japán cég járul hozzá magyarországi tevékenységével a hazai gazdasági növekedéséhez.

Gulyás Gergely elmondta, a japán kormány részéről komoly figyelem övezi az európai politikát.

A visegrádi négyek közötti jó együttműködés növeli a Közép-Európai térség jelentőségét és fokozza a japán befektetők érdeklődését a régió iránt.

Gulyás Gergely arról is beszámolt, hogy Tokió az előkészületek alapján kiváló házigazdája lesz a jövő év nyarán esedékes olimpiai játékoknak, hiszen a létesítmények többsége már most készen áll a versenyekre. A miniszter részt vett és érmeket is átadott a judo világbajnokság hétfő esti döntőin.