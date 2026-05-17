Az olaj már smafu, új üzletbe vágna Irán: brutális pénzekért engedné át az adatokat a Hormuzi-szoros alatt futó kábeleken – a Google, a Microsoft és a Meta is bajban van

Teherán a Hormuzi-szoros feletti befolyását nemcsak az olajszállításoknál, hanem a tenger alatti adatkábeleknél is pénzügyi és politikai eszközzé tenné. Irán azonban súlyos díjat vetne ki azokra a nagy technológiai cégekre és kábelüzemeltetőkre, amelyek a szoros alatt futó internetes infrastruktúrát használják.
Csókási Annamária
2026.05.17, 16:59
Frissítve: 2026.05.17, 17:02

 Az iráni állami, illetve államhoz köthető megszólalások szerint a Google, a Microsoft, a Meta és az Amazon is érintett lehet, miközben az is felmerült, hogy a javítási és karbantartási jogokat iráni cégekhez kötnék. A legnagyobb kockázat nem önmagában a díjszedés, hanem az, hogy a globális internetes, pénzügyi és felhőszolgáltatási forgalom egy része is nyomás alá kerülhet.

Irán benézett a Hormuzi-szoros alá és lehetőségeket talált / Fotó: corlaffra

Nem csak az olajszállításnak nőtt a veszélye Iránban

A Hormuzi-szoros körüli feszültség napjainkban már korántsem csak az olajpiacot érinti. Irán a térség alatt futó tenger alatti internetkábeleket is bevételi és nyomásgyakorlási eszközzé tenné: teheráni politikusok és államhoz köthető médiumok szerint díjat vetnének ki azokra a nemzetközi technológiai vállalatokra és kábelüzemeltetőkre, amelyek a szoroson keresztül bonyolítanak adatforgalmat. A célkeresztbe akár a legnagyobb amerikai technológiai cégek is bekerülhetnek, köztük 

  • a Google, 
  • a Microsoft, 
  • a Meta 
  • és az Amazon, 

bár egyelőre nem tisztázott, hogy az érintett kábelek közül pontosan melyek haladnak iráni felségvizeken.

A keleti és nyugati világ ütőere

A térség alatt futó kábelek internetes, pénzügyi, felhőalapú és vállalati adatforgalmat továbbítanak Európa, Ázsia és a Perzsa-öböl között. Vagyis egy esetleges iráni korlátozás vagy új díjrendszer 

nem közvetlenül az olajárakon keresztül, 

hanem a nemzetközi adatkapcsolatok, banki műveletek és üzleti szolgáltatások zavarain át is éreztethetné a hatását a BBC jelentése szerint.

„Díjat fogunk kivetni az internetkábelekre” – jelentette ki Ebrahim Zolfaghari iráni katonai szóvivő az X-en a múlt héten. Az iráni Forradalmi Gárdához köthető média azt nyilatkozta, hogy Teherán terve, miszerint bevételeket szeretne szerezni a szorosból, előírná az olyan vállalatoknak, mint a Google, a Microsoft, a Meta és az Amazon, hogy tartsák be az iráni törvényeket, míg a tenger alatti kábeltársaságoknak licencdíjat kellene fizetniük a kábelek áthaladásáért, a javítási és karbantartási jogokat pedig kizárólag az iráni cégek kapnák.

Vannak kérdések bőven:

Ezen vállalatok némelyike ​​befektetett a Hormuzi-szoroson és a Perzsa-öbölben áthaladó kábelekbe, 

  • de nem világos, hogy ezek a kábelek áthaladnak-e iráni vizeken.
  • ...ahogy az sem világos, hogyan kényszeríthetné a rezsim a technológiai óriásokat az együttműködésre, mivel a szigorú amerikai szankciók miatt nem fizethetnek Iránnak; ennek eredményeként maguk a vállalatok is inkább pózolásnak, mint komoly politikának tekinthetik Irán kijelentéseit.

Az állami médiaorgánumok ennek ellenére burkolt fenyegetéseket adtak ki, amelyekben a kábelek károsodására figyelmeztettek, amelyek hatással lehetnek a globális adatátvitel több billió dolláros értékére, és befolyásolhatják a világméretű internetkapcsolatot.

Miközben egyre nőnek a félelmek, hogy Donald Trump amerikai elnök kínai hazatérését követően a háború újraindulhat , Irán egyre inkább jelzi, hogy a katonai erőn túl is erős eszközök állnak rendelkezésére. Ez a lépés kiemeli a Hormuzi-szoros jelentőségét az energiaexporton túl, mivel Teherán földrajzi befolyását hosszú távú gazdasági és stratégiai hatalommá kívánja alakítani.

A tenger alatti kábelek alkotják a globális összeköttetés gerincét , amelyek a világ internetes és adatforgalmának túlnyomó részét szállítják. Célba vételük sokkal többet érintene, mint az internet sebességét, veszélyeztetve mindent a banki rendszerektől, a katonai kommunikáción és a mesterséges intelligencia által vezérelt felhőinfrastruktúrán át a távmunkáig, az online játékokig és a streaming szolgáltatásokig.

Irán fenyegetései annak a stratégiának a részét képezik, amelynek célja, hogy demonstrálja befolyását a Hormuzi-szoros felett, és biztosítsa a rezsim fennmaradását, ami az Iráni Iszlám Köztársaság egyik fő célja ebben a háborúban – mondta Dina Esfandiary, a Bloomberg Economics közel-keleti vezetője. „A célja, hogy olyan súlyos terhet rójon a globális gazdaságra, hogy senki ne merje újra megtámadni Iránt” – mondta.

Hol haladnak?

Több jelentős interkontinentális tenger alatti kábel halad át a Hormuzi-szoroson. Az Iránnal régóta fennálló biztonsági kockázatok miatt a nemzetközi szolgáltatók szándékosan kerülték az iráni vizeket, ehelyett a kábelek többségét egy keskeny sávban csoportosították a vízi út ománi oldalán – mondta Mostafa Ahmed, az Egyesült Arab Emírségekben működő Habtoor Kutatóközpont vezető kutatója, aki egy tanulmányt publikált a Perzsa-öbölben található tengeralattjáró kommunikációs infrastruktúrája elleni nagyszabású támadás hatásairól.

Bár Irán nem jelentette ki kifejezetten, hogy szabotálni fogja a kábeleket, de azt többször is hangsúlyozta, hogy szándékában áll megbüntetni Washington szövetségeseit a régióban. Harci búvárokkal, kis tengeralattjárókkal és víz alatti drónokkal felfegyverkezve az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) kockázatot jelent a víz alatti kábelekre – mondta Ahmed, hozzátéve, hogy bármilyen támadás több kontinensen is kiterjedő „digitális katasztrófát” indíthat el.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
