Átadták Lázár János ajándékát, kész a gigantikus akkugyár, nem szeretik az erős forintot – ezek voltak a hét legolvasottabb cikkei

A hét legolvasottabb cikke a leköszönő Orbán-kormány és a hivatalba lépő Magyar-kormány átadás-átvételéről, azon belül is Lázár János egykori közlekedési miniszter teljesített vállalásáról szólt a Világgazdaság hasábjain.

Teljesült Lázár János vállalása, öt vadonatúj Siemens Vectron állt szolgálatba a hazai vasútnál Fotó: Lehoczky Péter

Öt vadonatúj Siemens Vectron állt szolgálatba a hazai vasútnál. A korszerű mozdonyok érkezése része Lázár János tíz vállalásának egyik központi eleme, amelynek célja, hogy a következő években a MÁV járműállományának fele modern, nagy teljesítményű gépekből álljon. Az új generációs Vectron mozdonyok nemcsak modernebbek, hanem jelentősen megbízhatóbbak is a régi járműveknél. A MÁV adatai szerint a velük közlekedő vonatok feleannyit késnek, gyorsabban gyorsulnak, és pontosabban tartják a menetrendet. Emellett a korszerű mozdonyok energiahatékonyabb működése jelentős megtakarítást eredményezhet a vasúttársaság számára. A Vectronok egyik legnagyobb előnye, hogy több áramnemű rendszerrel rendelkeznek, így nemcsak Magyarországon,

hanem Ausztria,

Németország,

Csehország

és Szlovákia vasúti hálózatán is közlekedhetnek.

Ez különösen fontos a nemzetközi személy- és teherszállítás szempontjából, hiszen csökkenti az országhatároknál szükséges mozdonycserék számát.

Varga Mihály belecsapott az állóvízbe, Magyar Péter máris megkapta a kamatcsökkentést, de nem úgy, ahogy gondolnánk – a forint azonnal zuhant

Szintén nagyon olvasott volt a héten, hogy a javuló piaci és likviditási feltételekre hivatkozva 5,75 százalékról 5,25 százalékra csökkentette devizaswap-instrumentumának implicit kamatlábát Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdán. A jegybank ezzel tulajdonképpen kamatcsökkentést hajtott végre. A forint azonnal gyengülni kezdett a jegybank lépésére.

Az MNB közleménye szerint a jövőben a devizaswapokat a referencia-kamatlábhoz (jegybanki alapkamathoz) képest 100 bázisponttal alacsonyabb szinten kínálják majd.

„Az eszköz célja, hogy tartalék lehetőségként szolgáljon a devizaswappiacon, ezáltal biztosítva a kamat transzmisszió hatékonyságát” – közölte az MNB. Az új árazás, amely 100 bázisponttal alacsonyabb az alapkamatnál, megegyezik azokkal a feltételekkel, amelyeket a jegybank 2024 decembere előtt kínált az ilyen típusú eszközökre.

Ez a lépés nem jár a szigorú és óvatos monetáris politikai irányvonal megváltozásával, és nagyobb teret enged a piaci alapú folyamatok érvényesülésének

– áll a jegybank közleményében. A forint azonnal és jelentős gyengüléssel reagált az MNB beavatkozására, visszaadva kisebb előnyét az euróval szemben.