Hitelminősítő-cunami zúdul Magyarországra – mindenkinél kétszer vizsgázik hazánk, mutatjuk a menetrendet

Az idei menetrendek alapján először a Moody's Ratings vizsgálja Magyarországot: a cég május 22-re, jövő péntekre tűzte ki a magyar besorolások első idei értékelési időpontját; a második idei felülvizsgálatra november 20-át jelölte ki.

A Standard & Poor's pénzügyi szolgáltató csoport globális minősítési részlege (S&P Global Ratings) a Moody's első felülvizsgálata után egy héttel, május 29-én tűzi először napirendre Magyarországot.

A cég idei második osztályzati felülvizsgálata is egy héttel követi a Moody's második vizsgálati időpontját: az S&P Global Ratings a magyar besorolás őszi elbírálását november 27-én végzi el.

A harmadik globális piacvezető hitelminősítő, a Fitch Ratings ugyancsak két időpontot jelölt ki 2026-ra: idei felülvizsgálati menetrendjében Magyarország először június 5-én, majd december 4-én kerül sorra.

A Fitch a Tisza Párt győzelmével végződött országgyűlési választások után már kiadott egy előzetes helyzetértékelést, amelyben megállapította, hogy az új magyar kormány jelentős makrogazdasági és közfinanszírozási kihívásokkal lesz kénytelen szembenézni a magyar gazdaság lassú növekedése, a magas államháztartási hiány, valamint az ugyancsak magas és növekvő államadósság miatt.

A Fitch Ratings londoni elemzői a hamarosan kezdődő idei felülvizsgálati sorozatra utalva közölték: a magyar szuverén adósminőség elemzését mostantól arra összpontosítják, hogy mennyire hiteles és kivitelezhető az új kormány költségvetési konszolidációs stratégiája, és ennek a stratégiának milyen hatásai lesznek az államadósságra és a gazdasági növekedésre.

Az elemzés szerint a választások előtti költségvetési lazítás közfinanszírozási hatása, a növekvő adósságteher és az előző kormány bizonytalan konszolidációs irányvonala volt az oka annak, hogy a Fitch tavaly decemberben a "BBB" szintű magyar szuverén besorolás kilátását az addigi stabilról a leminősítés megnövekedett esélyére utaló negatívra módosította.

A Fitch kiemelte, hogy a magyar gazdaság 2023 óta gyakorlatilag stagnál: ebben az időszakban a magyar hazai össztermék (GDP) éves átlagban 0,1 százalékkal nőtt, vagyis a növekedés üteme messze elmaradt a 2015-2019 közötti időszak 4,2 százalékos éves átlagától.