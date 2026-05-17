Hitelminősítő-cunami zúdul Magyarországra – mindenkinél kétszer vizsgázik hazánk, mutatjuk a menetrendet

A jövő héten kezdődik a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő a kialakult gyakorlatnak megfelelően 2026-ban is összesen hatszor - egyenként két-két alkalommal - veszi napirendre a magyar szuverén besorolásokat.
VG - MTI
2026.05.17, 15:43
Frissítve: 2026.05.17, 15:49

Az idei menetrendek alapján először a Moody's Ratings vizsgálja Magyarországot: a cég május 22-re, jövő péntekre tűzte ki a magyar besorolások első idei értékelési időpontját; a második idei felülvizsgálatra november 20-át jelölte ki.

Az S&P Global Ratings napirendre tűzte Magyarország vizsgálatát / Fotó: Shutterstock

 

A Standard & Poor's pénzügyi szolgáltató csoport globális minősítési részlege (S&P Global Ratings) a Moody's első felülvizsgálata után egy héttel, május 29-én tűzi először napirendre Magyarországot.

A cég idei második osztályzati felülvizsgálata is egy héttel követi a Moody's második vizsgálati időpontját: az S&P Global Ratings a magyar besorolás őszi elbírálását november 27-én végzi el.

A harmadik globális piacvezető hitelminősítő, a Fitch Ratings ugyancsak két időpontot jelölt ki 2026-ra: idei felülvizsgálati menetrendjében Magyarország először június 5-én, majd december 4-én kerül sorra.

A Fitch a Tisza Párt győzelmével végződött országgyűlési választások után már kiadott egy előzetes helyzetértékelést, amelyben megállapította, hogy az új magyar kormány jelentős makrogazdasági és közfinanszírozási kihívásokkal lesz kénytelen szembenézni a magyar gazdaság lassú növekedése, a magas államháztartási hiány, valamint az ugyancsak magas és növekvő államadósság miatt.

A Fitch Ratings londoni elemzői a hamarosan kezdődő idei felülvizsgálati sorozatra utalva közölték: a magyar szuverén adósminőség elemzését mostantól arra összpontosítják, hogy mennyire hiteles és kivitelezhető az új kormány költségvetési konszolidációs stratégiája, és ennek a stratégiának milyen hatásai lesznek az államadósságra és a gazdasági növekedésre.

Az elemzés szerint a választások előtti költségvetési lazítás közfinanszírozási hatása, a növekvő adósságteher és az előző kormány bizonytalan konszolidációs irányvonala volt az oka annak, hogy a Fitch tavaly decemberben a "BBB" szintű magyar szuverén besorolás kilátását az addigi stabilról a leminősítés megnövekedett esélyére utaló negatívra módosította.

A Fitch kiemelte, hogy a magyar gazdaság 2023 óta gyakorlatilag stagnál: ebben az időszakban a magyar hazai össztermék (GDP) éves átlagban 0,1 százalékkal nőtt, vagyis a növekedés üteme messze elmaradt a 2015-2019 közötti időszak 4,2 százalékos éves átlagától.

Magyar Péter miniszterelnök nyilvánosan kifejezésre juttatott EU-párti hozzáállása és a Tisza Párt "szupertöbbsége" ugyanakkor várhatóan javítja majd az együttműködést az Európai Unióval, mindenekelőtt olyan valószínűsíthető szakpolitikai intézkedések nyomán, amelyek oldják a jogállamisággal, a bíróságok függetlenségével és a korrupcióval kapcsolatos aggályokat, és ez lehetővé teheti a jelenleg befagyasztott EU-finanszírozások felszabadítását - fogalmazott a választások utáni helyzetértékelésében a Fitch Ratings.

A minap az S&P Global Ratings is derűlátó elemzést állított össze elsősorban annak alapján, hogy Magyar Péter hivatalosan elkötelezte magát Magyarország euróövezeti csatlakozása mellett. Az S&P felidézte, hogy az euró bevezetését az Európai Bizottság megbízásából elvégzett legújabb Eurobarometer-felmérés szerint a magyarok 75 százaléka támogatja. A hitelminősítő kiemelte, hogy ez a legmagasabb lakossági támogatási arány az euróövezeten kívüli EU-tagállamok körében.

Az S&P hangsúlyozta azt is, hogy a balti köztársaságok és Horvátország esetében az euróövezeti csatlakozás a szuverén adósosztályzatok tipikusan két fokozatnyi javítását eredményezte a cég besorolási listáján. Az S&P kiemelte ugyanakkor, hogy az euró bevezetéséhez vezető út a történelmi tapasztalatok alapján hosszúnak bizonyulhat; esetenként meghaladhatja a tíz évet is, és Magyarország jelenleg a csatlakozás egyetlen konvergencia-kritériumát sem teljesíti.

Az S&P Global Ratings Magyarország hosszú és rövid futamú hazai és külső államadósság-kötelezettségeit jelenleg "BBB mínusz/A-3" besorolással tartja nyilván, és a hosszú távú "BBB mínusz" osztályzatra negatív kilátás van érvényben.

A "BBB mínusz" a befektetési ajánlású sáv alsó széle, és ha az S&P innen leminősíti ezt az osztályzatot, akkor Magyarország ennél a cégnél átkerülne a magas hozamú - spekulatív - kategóriába.

A Moody's Ratings jelenleg az S&P besorolásánál egy fokozattal jobb, "Baa2" - a másik két hitelminősítő módszertanában "BBB"-nek megfelelő - osztályzatot tart érvényben Magyarországra, de ennek a besorolásának a kilátása is negatív.

