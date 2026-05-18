Nagy bajban van Magyarország legendás járműgyártója: rárontottak a kínaiak, el akarják venni tőle a történelmi üzletét – kritikus időszak következik

Két külön fellebbezés is érkezett az észak-macedón közlekedési minisztérium villanybusz-tenderének eredménye ellen, miután az Ikarus–EVN konzorciumot hirdették ki győztesnek. Az Ikarus történetének egyik legnagyobb buszüzlete egyelőre nem tekinthető véglegesnek.
2026.05.18, 06:20
Frissítve: 2026.05.18, 06:23

Az észak-macedón közlekedési minisztérium 150 elektromos városi autóbuszra és a kapcsolódó töltőinfrastruktúrára kiírt közbeszerzési eljárása körül jogi vita bontakozott ki. Az Ikarus csoporthoz tartozó Electrobus Europe Zrt. és az osztrák EVN energetikai vállalat alkotta konzorcium ugyan győztesként került ki a tenderből, de a 10 napos szerződéskötési moratórium alatt két jogorvoslati kérelem is érkezett a döntés ellen – írja a Magyarbusz.

Jogorvoslattal lassíthatják az Ikarus tendergyőzelmét / Fotó: Balogh David / Foto: Ikarus / Facebook

Az egyik fellebbezést május 6-án a kínai Xiamen Golden Dragon Bus nyújtotta be, majd két nappal később az észak-macedón Actrus Ventures Dooel is megtámadta a tender eredményét – ez utóbbi társaság vélhetően szintén kínai gyártmányú járművet ajánlott a pályázaton. A panaszokat jelenleg az észak-macedón közbeszerzési fellebbviteli bizottság vizsgálja.

A kifogások pontos tartalmáról nem áll rendelkezésre nyilvános információ, azonban a korábbi hasonló ügyekben a vesztes ajánlattevők jellemzően a kizárás jogszerűségét, a műszaki megfelelőség megítélését vagy az értékelési szempontok alkalmazását szokták vitatni. A versenyből végül egyetlen érvényes ajánlat maradt: a tenderbe eredetileg négy pályázó kapcsolódott be, de az értékelési szakasz lezárultával közülük csak az Electrobus Europe–EVN konzorcium maradt versenyben.

Ez lehet az Ikarus legnagyobb üzlete

A győztes ajánlat értelmében az Ikarus 150 darab Ikarus 120e V4 típusú, tisztán elektromos hajtású szóló autóbuszt szállítana, az EVN pedig 75 darab plug-in töltőberendezés telepítéséért felelne. A járművek műszaki alapját a kínai CRRC platformja adja. Pénzügyi szempontból a projekt európai összevetésben is figyelemre méltó.

Az Electrobus Europe darabonként mintegy 314 ezer eurós, azaz nagyjából 114 millió forintos áron kínálná a buszokat – miközben a kontinensen egy 12 méteres elektromos városi autóbusz átlagos vételára általában 150–250 millió forint közé esik, és ez az összeg jellemzően nem tartalmazza a töltőinfrastruktúrát.

A projekt teljes értéke így a kapcsolódó eszközökkel együtt is kiemelkedően versenyképes árszintet képvisel.

A megrendelt 150 buszból 100 Szkopje tömegközlekedését erősítené, a fennmaradó 50 példány más észak-macedón városokba kerülne. A szállítási ütemterv szerint az első 30 járművet hat hónapon belül, további 60 egységet egy éven belül, az utolsó 60 buszt pedig másfél éven belül kellene átadni a megrendelőnek.

Magyar szempontból az üzlet különös súlyt hordoz: sikeres lezárás esetén ez lenne az Ikarus történetének eddigi legnagyobb akkumulátoros villanybusz-megrendelése, és stratégiai referenciát is jelentene a gyártónak a közép- és délkelet-európai elektromosjármű-piacon. A következő hetek döntőek lesznek: ha a fellebbviteli bizottság elutasítja a benyújtott panaszokat, megnyílhat az út a szerződéskötés előtt.

Amennyiben azonban valamelyik jogorvoslati kérelemnek helyt adnak, az ajánlatok újraértékelése vagy akár az eljárás megismétlése sem zárható ki.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
