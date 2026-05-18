Nagy bajban van Magyarország legendás járműgyártója: rárontottak a kínaiak, el akarják venni tőle a történelmi üzletét – kritikus időszak következik

Az észak-macedón közlekedési minisztérium 150 elektromos városi autóbuszra és a kapcsolódó töltőinfrastruktúrára kiírt közbeszerzési eljárása körül jogi vita bontakozott ki. Az Ikarus csoporthoz tartozó Electrobus Europe Zrt. és az osztrák EVN energetikai vállalat alkotta konzorcium ugyan győztesként került ki a tenderből, de a 10 napos szerződéskötési moratórium alatt két jogorvoslati kérelem is érkezett a döntés ellen – írja a Magyarbusz.

Jogorvoslattal lassíthatják az Ikarus tendergyőzelmét / Fotó: Balogh David / Foto: Ikarus / Facebook

Az egyik fellebbezést május 6-án a kínai Xiamen Golden Dragon Bus nyújtotta be, majd két nappal később az észak-macedón Actrus Ventures Dooel is megtámadta a tender eredményét – ez utóbbi társaság vélhetően szintén kínai gyártmányú járművet ajánlott a pályázaton. A panaszokat jelenleg az észak-macedón közbeszerzési fellebbviteli bizottság vizsgálja.

A kifogások pontos tartalmáról nem áll rendelkezésre nyilvános információ, azonban a korábbi hasonló ügyekben a vesztes ajánlattevők jellemzően a kizárás jogszerűségét, a műszaki megfelelőség megítélését vagy az értékelési szempontok alkalmazását szokták vitatni. A versenyből végül egyetlen érvényes ajánlat maradt: a tenderbe eredetileg négy pályázó kapcsolódott be, de az értékelési szakasz lezárultával közülük csak az Electrobus Europe–EVN konzorcium maradt versenyben.

Ez lehet az Ikarus legnagyobb üzlete

A győztes ajánlat értelmében az Ikarus 150 darab Ikarus 120e V4 típusú, tisztán elektromos hajtású szóló autóbuszt szállítana, az EVN pedig 75 darab plug-in töltőberendezés telepítéséért felelne. A járművek műszaki alapját a kínai CRRC platformja adja. Pénzügyi szempontból a projekt európai összevetésben is figyelemre méltó.

Az Electrobus Europe darabonként mintegy 314 ezer eurós, azaz nagyjából 114 millió forintos áron kínálná a buszokat – miközben a kontinensen egy 12 méteres elektromos városi autóbusz átlagos vételára általában 150–250 millió forint közé esik, és ez az összeg jellemzően nem tartalmazza a töltőinfrastruktúrát.

A projekt teljes értéke így a kapcsolódó eszközökkel együtt is kiemelkedően versenyképes árszintet képvisel.

A megrendelt 150 buszból 100 Szkopje tömegközlekedését erősítené, a fennmaradó 50 példány más észak-macedón városokba kerülne. A szállítási ütemterv szerint az első 30 járművet hat hónapon belül, további 60 egységet egy éven belül, az utolsó 60 buszt pedig másfél éven belül kellene átadni a megrendelőnek.