Zelenszki ragált a moszkvai pusztításra: Köszönöm, hogy ennyire pontosan céloznak!

Volordimir Zelenszkij Ukrajna elnöke Telegram-oldalán azt hangoztatta, hogy ez hazája válasza az orosz invázióra.

Volodimir Zelenszkij elismerte, hogy ukrán dróncsapást mért Moszkvára.

Zelenszkij válasza az orosz agresszióra

Egy videót is közzétett egy távolban látható füstfelhőről a Moszkva melletti egyik csapás után. "Az orosz légvédelem koncentrációja Moszkva térségében a legerősebb. De mi legyűrjük azt" - írta. „Világosan az oroszok tudtára adjuk, hogy államuknak véget kell vetnie ennek a háborúnak" - tette hozzá. "Az ukrán drón- és rakétagyártók folytatják munkájukat" - írta bejegyzésében.

„Köszönöm az SZBU-nak (Ukrán Biztonsági Szolgálat) és az ukrán védelmi erőknek találati pontosságukat" - fűzte hozzá Zelenszkij. Az orosz hatóságok legkevesebb három halottról és 17 sebesültről számoltak be az ukrán csapások következtében, amelyek során lakóházakba csapódtak be drónok Moszkvában és környékén. Az orosz haderő a múlt héten egyebek között Kijevet támadta. Zelenszkij szerint a múlt héten az Ukrajna területét ért támadásokban

52-en haltak meg és több mint 300-an sebesültek meg.

Bródi Róbert, az ukrán drónerők kárpátaljai magyar parancsnoka vasárnap videót tett közzé, amelyen az orosz parti őrség egyik hajója elleni támadás látható a dagesztáni Kaszpijszk kikötőjében. Bródi szerint Ukrajna egyre fejlettebb drónjaival képes nagyobb távolságokra lévő célpontokat is támadni Oroszország területén.

Mi történt hajnalban Moszkvában?

Moszkva térségét nagyszabású ukrán dróntámadás érte szombatról vasárnapra virradó éjszaka, a csapások pedig a beszámoló szerint olajipari és elektronikai létesítményeket is elértek. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy a légvédelem 556 pilóta nélküli eszközt semmisített meg 14 régió felett, ennek ellenére

több drón átjutott a fővárosi térség védelmi rendszerén.

A támadás a jelentés alapján Ukrajna egyik legnagyobb, Oroszország belső területei ellen végrehajtott összehangolt drónművelete volt a háború során. A drónrajok több irányból közelítették meg Moszkvát, miközben Nyugat- és Közép-Oroszországban légiriadót rendeltek el. A felvételek szerint alacsonyan repülő drónokat láttak

Himki,

Lobnya

és Naro-Fominszk térségében is,

mielőtt több eszköz elérte volna a főváros környéki célpontokat.