Kiadták a riasztást: Németországnak 12 hete maradt hátra, utána jön a legrosszabb, most Merz kancelláron múlik minden – leállhat a teljes import

Emelkedő infláció, magasabb vállalati költségek és megszakadt ellátási láncok – erre számít a Bajor Gazdasági Szövetség 2026-ban. A szervezet szerint Bajorország gazdasága jottányit sem növekszik idén, de egész Németország kritikus helyzetben van. Az egekbe szökött az energia és több, az Öböl-térségből származó alapvető ipari anyag ára is.
Murányi Ernő
2026.05.18, 06:00

Bár az előző negyedévhez képest enyhe javulás tapasztalható, ez nem lesz tartós, épp ellenkezőleg, ha Iránban továbbra is feszült marad a helyzet, Németország hamarosan ellátási szűk keresztmetszettel nézhet szembe – állapította meg a napokban a Bajor Gazdasági Szövetség.

A bajorok tizenkét hetet adnak Merznek a reformok beindítására / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Rosszat sejtet a bajor búzasörindex

A német gazdaság jelenleg ugyan még képes beszerezni a szükségleteit, azonban már mutatkoznak a Hormuzi-szorosbeli patthelyzet következtében kialakuló alapanyaghiány jelei, ami lassítja a fogyasztást, megnehezíti a termelést, valamint csökkenti a beruházási hajlandóságot is

– figyelmeztetett Wolfram Hatz, a szövetség elnöke a legfrissebb búzasörindex bemutatásakor.

A Bajorországban uralkodó gazdasági hangulatot mérő búzasörindexet a Bajor Gazdasági Szövetség évente kétszer teszi közzé. A felmérésen alapuló mutató a vállalatok prosperitásba vetett bizalmát szimbolikusan egy búzasörös pohár töltöttségi szintjével illusztrálja.

Ez már inkább félig üres / Forrás: Bajor Gazdasági Szövetség

Az egekbe szökött az energia és több, az Öböl-térségből származó alapvető ipari anyag ára is – figyelmeztetett Hatz, ezek között megemlítve 

  • a metanolt, 
  • a nitrogénműtrágyákat, 
  • a héliumot és 
  • az alumíniumot. 

Németország és Európa ezekből nem importál túl sokat, ám – akárcsak  az olaj és a földgáz esetében – itt is Ázsia miatt aggódhatnak a németek is. Arról van szó ugyanis, hogy ezeket az alapanyagokat főként kínai és indiai cégek veszik a Perzsa-öböl térségéből, viszont az általuk gyártott félkész termékek beépülnek a német vállalatok ellátási láncába is. 

Mivel az alapanyagok szállítása elakadt, az ázsiai cégeknek alternatív beszállítókat kellett keresniük, és most kisebb mennyiségű nyersanyagot tudnak beszerezni magasabb áron.

Nyolcszoros fuvardíj-növekedés

További költségnövekedést okoz, hogy az indiai beszállítók kénytelenek sok esetben a tengeri szállításról légire váltani, ami a fuvardíjakat a nyolcszorosukra emeli. 

Mindezen kívül Ázsiában már most is vannak termelési korlátozások, többek között éppen az energiaválság miatt. Ez Németországot is érinti, mivel a korlátozások a németországi termeléshez elengedhetetlen különféle köztes termékekre és alkatrészekre is kiterjednek.

Eközben lassan befutnak az európai kikötőkbe a Hormuzi-szoros lezárásakor már tengeren lévő hajók közül az utolsók is, azaz küszöbön az import teljes leállása. 

Hacsak nem szűnik meg sürgősen a Hormuzi-szoros lezárása, Németország súlyos válsággal nézhet szembe.

A Bajor Gazdasági Szövetség szerint Németországnak  most már maximum 12 hete van, ha a legrosszabbat el akarja kerülni, Friedrich Merz kancellárnak ezért haladéktalanul intézkednie kell. 

Követelik egyebek között 

  • a munkaerőre rakódó költségek mérséklését, 
  • a társadalombiztosítási rendszer reformját, 
  • valamint az energiaárak és adók csökkentését. 

A reformok lehetősége még mindig nyitva áll, most kell cselekedni, még a nyári szünet előtt

– zárta mondandóját Hatz.

