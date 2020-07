Ezeket a szigorításokat hozta a kormány

A kormány folyamatosan figyelemmel kíséri a fertőzöttségi adatokat, látjuk az aggasztó jeleket a környező országokban. Ez a folyamat az elmúlt napokban is folytatódott, Magyarországon az aktív megbetegedések száma azonban csökken.

– jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap. Hozzátette: hazánk ma az egyik legbiztonságosabb ország a járvány szempontjából. Ez nincs mindenhol így, ezért meg kell akadályozni, hogy behurcoljuk a vírust, és a határon kívül tudjuk tartani. Minél jobban tudjuk ellenőrizni a határainkat, annál inkább meg tudjuk őrizni a szabad élet feltételeit idehaza. További hazai korlátozások bevezetése nem indokolt.

Három kategóriába sorolták az országokat

Az operatív törzs javaslatára a következő kormányrendeletet fogadta el a kormány: három kategóriába (zöld, sárga és piros) sorolják veszélyeztetettség szempontjából az országokat. Értelemszerűen a zöldeknél a fertőzöttség alacsony, és a kockázat vállalható. Ahol a fertőzöttség súlyos, ott piros jelzést használnak.

A tisztifőorvosi határozatban jelenik meg az országok listája, kategorizálása. Külön válnak a szabályok magyar állampolgárok és hozzátartozói, valamint a külföldi állampolgárokat illetően. Zöld jelzésű országból bárki beléphet. Ha sárga vagy piros országból lép be a magyar állampolgár, akkor a határon egészségügyi ellenőrzésre számíthat. Ha baj van, 14 napra karanténba kell vonulnia. Amennyiben a vizsgálat nem igazolja a fertőzöttség gyanúját, akkor is karanténba kell vonulni. Kivétel, ha az elmúlt 48 órából 2 negatív koronavírus tesztet tud felmutatni.

Sárga országból való érkezés esetén az első negatív tesz után szabadulhatnak a karanténból. Vörös országból 2 negatív eredményre van szükség.

Külföldiek esetén sárga országból bejöhetnek hazánkba, vörös országból viszont nincs lehetőség bejönni külföldieknek.

Azt reméljük, hogy ezek a szabályok meg tudják akadályozni a vírus behurcolását, így garantálhatjuk a hazai állampolgárok biztonságát

– tette hozzá Gulyás Gergely.

A tranzit- és teherforgalom, illetve a hivatalos út is kivétel, de a vizsgálatokra számítani kell a határon. Csak a rendőrség adhat ez alól felmentést.

A kormány az országok listáját újra és újra felülvizsgálja majd.

Kategóriák

Sárga : Bulgária, Portugália, Románia, Svédország, Egyesült Királyság, Norvégia, Oroszország, Szerbia, Japán, Kína, USA.

: Bulgária, Portugália, Románia, Svédország, Egyesült Királyság, Norvégia, Oroszország, Szerbia, Japán, Kína, USA. Vörös: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Fehéroroszország, Koszovó, Észak-Macedónia, Moldova, Montenegró, Ukrajna, valamennyi ázsiai és afrikai ország, illetve az amerikai kontinensen található államok, és Ausztrália.

Horvátországnál a növekedés nagy, de a fertőzöttség alacsony, így ők a zöld kategóriában vannak.

A kormány augusztus 1-ig vállalja a tesztelések költségeit. Ha onnantól valaki nem akarja a karantén végét megvárni, akkor saját magának kell állnia a tesztelést.

Orbán már pénteken figyelmeztetett

Magyarország rendben van, de ami Európában történik, az ránk is hatással van, mert jönnek külföldiek, és mi is, különösen nyáron jövünk-megyünk, behurcoljuk ide a vírust

– magyarázta a kormányfő pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában. Orbán Viktor emiatt péntek délig adott határidőt az operatív törzsnek, hogy letegyen egy javaslatot az asztalra, amely a behurcolás elleni védekezést tartalmazza.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy a gazdasági válságoknak van egy gyors és egy késleltetett hatása is, utóbbi pedig csak 5-6 hónap múlva fog jelentkezni. „Már most dolgozunk azon, hogy felkészüljünk arra, ami majd januárban várható. A kormány ezért nyáron is ülésezni fog” – hangsúlyozta, megjegyezve: a tapasztalatokból sokat tudnak meríteni a sikeres válságkezeléshez, mert csupa olyan ember van a kormányban, aki látott már korábban ilyen válsághelyzetet.