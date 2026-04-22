Nagy a baj, újabb durva részletek láttak napvilágot: „nincs meg a technikai kapacitás" a Barátságon, az ukránok kavarhattak be
Kazahsztán energiaügyi minisztere szerdán közölte, hogy májusban nem terveznek kazah olajszállítást Németországba az oroszországi Barátság kőolajvezetéken keresztül. A fennakadást szerinte valószínűleg ukrán dróntámadások okozták – írta kedden a Reuters.
Erlan Akkenzsenov miniszter elmondta:
Oroszország informálisan arról tájékoztatta Kazahsztánt, hogy jelenleg nincs meg a technikai kapacitása a kazah olaj Németországba történő szállítására, és az export akkor indulhat újra, amikor ez helyreáll.
Ennél részletesebb magyarázatot nem adott.
„Amint megoldódik a technikai megvalósíthatóság kérdése, a kazah olaj tranzitja újraindul – mondta az asztanai környezetvédelmi csúcstalálkozón. – Nagy valószínűséggel ez a közelmúltbeli, orosz infrastruktúrát ért támadásokkal függ össze.”
Kazahsztán 2025-ben mintegy 2 millió tonna olajat exportált Németországba, ami napi több mint 40 ezer hordónak felel meg. A szállítások a PCK finomítóba irányulnak, amely Berlin ellátását biztosítja.
Akkenzsenov azt is közölte, hogy Kazahsztán a németországi export leállása miatt nem csökkenti az olajtermelést, és a Kaszpi-tengeri Vezeték Konzorcium (CPC) – amelyen keresztül a kazah olajexport nagy része Oroszországon át halad – továbbra is zavartalanul működik.
Putyin lépett: napokon belül vége a Barátság kőolajvezetéknek, Európa legnagyobb gazdasága olaj nélkül marad
Mint lapunk beszámolt róla, egyre feszültebb a helyzet Oroszország és Európa között, ami miatt Oroszország május 1-jétől leállítja a Kazahsztánból Németországba irányuló olajexportot a Barátság kőolajvezetéken keresztül.
A módosított exportmenetrendet Kazahsztán és Németország már meg is megkapta. Oroszország és Németország diplomáciai és gazdasági kapcsolatai az orosz–ukrán háború kitörését követően romlottak meg, mivel a német kormány nyíltan Kijevet támogatja.
Ha leáll a szállítás a Barátság-vezeték északi vonalán, az nagy problémákat okozhat az európai és elsősorban a német üzemanyag-ellátásban.
A kazah olaj exportja Németországba az Oroszországon és Lengyelországon keresztül haladó Barátság kőolajvezetéken történik. 2025-ben a beérkező olaj mennyisége megközelítőleg 2,146 millió tonna volt, ami napi 43 ezer hordónak felel meg. Ez 2024-hez képest 44 százalékos emelkedés.
Az Európai Unió olajimportjának 12,2 százaléka Kazahsztánból érkezik, a közel-keleti szállítások pedig szintén leálltak. A nagy beszállítók közül már csak Norvégiára és Amerikára számíthat a kontinens, azonban a kapacitások ezen a vonalon is végesek.
A szállítások a háború kitörése óta már többször megszakadtak, mivel Ukrajna folyamatosan támadja a gáz- és olajvezeték-rendszereket, illetve azok infrastruktúráját.
Németország 2022-ben vagyonkezelés alá helyezte Oroszország legnagyobb olajtermelő cégének, a Rosznyeftynek a helyi leányvállalatait, ami teljesen felborította az évtizedek óta fennálló orosz–német üzleti kapcsolatokat. A helyzet tovább eszkalálódott, amikor az Egyesült Királyság nemrégiben ismét egy tetemes összeget, 752 millió fontot utalt át Ukrajna számára a G7-ek által befagyasztott orosz vagyon hozamaiból.
A befagyasztott orosz vagyon lefoglalása miatt hatalmas per készül Oroszország és Európa között, melynek tétje 201 milliárd euró. Az orosz központi bank hatásköri túllépéssel, valamint az uniós jog megsértésével vádolja az Európai Tanácsot a lefoglalt kintlévőségek miatt.
Újraindulhat Magyarország felé a kőolajszállítás
Ukrajna szerdán újraindítja az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken – közölte egy névtelenséget kérő forrás a Reuters szerint.
Az iparági forrás szerint szerda délben megkezdődik az olajszállítás, hozzátéve, hogy a Mol benyújtotta az első tranzitkérelmet.
A forrás azt is mondta, hogy az első szállítmányt egyenlően osztják meg Magyarország és Szlovákia között, de nem részletezte az olaj mennyiségét.
Az olajvezetéken keresztüli olajáramlás felfüggesztése az ukrajnai szivattyútelep elleni januári orosz támadást követően dühös reakciót váltott ki az Európai Unió tagállamaiból, Magyarországból és Szlovákiából.
A Barátság kőolajvezeték elindítása egybeesik az ukrán uniós hitelről szóló döntéssel. Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője a keddi luxemburgi uniós külügyminiszteri találkozó után azt mondta, hogy 24 órán belül pozitív döntésre számít a hitelről.