Pattant az OTP és a Mol, az iráni hírek rángatják a forintot

A BUX 136 600 pont közelében nyitott, bő kétharmad százalékos pluszban. A pesti parketten a blue chipek közül csak a Richter lemaradó. A forintot az iráni hírek rángatják.

Amerika borúsan zárt, Ázsia derűsebben nyitott

Az iráni bizonytalanságra tegnap délután estek az amerikai indexek:

a széles piacot leképező S&P 500 kétharmad százalékot,

a technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő fél százalékot,

a klasszikus Dow Jones ipari átlag bő fél százalékot esett.

Este az amerikai elnök bejelentette, hogy

pakisztáni kérésre volt hajlandó meghosszabbítani a tűzszünetet,

mivel az iráni kormány megosztott, és még nem álltak elő konkrét javaslatokkal. Trump hangsúlyozta, hogy várják az iráni javaslatokat, hogy a tárgyalásokat „így vagy úgy” lezárják. Addig is fennmarad a tengeri blokád, és az amerikai hadsereg készenlétben áll.

Ma hajnalban Ázsiában javult a hangulat:

a japán Nikkei negyed százalékot emelkedett, s ezzel új csúcsra kapaszkodott,

a kontinentális kínai Sanghaj Composite egyharmad százalékkal került feljebb,

míg a hongkongi Hang Seng szűk másfél százalékot esett.

A határidős árazások alapján Európában emelkedéssel, iránykereséssel kezdődhet a kereskedés.

Egyesülést mérlegel a DT és a T-Mobile US

A Deutsche Telekom állítólag a T-Mobile US vállalattal való teljes egyesülést mérlegeli.

A német telekom óriás jelenleg 53 százalékos részesedéssel a T-Mobile legnagyobb részvényese.

A Bloomberg által kedden közölt hír hatására a Deutsche Telekom és a T-Mobile papírjai is veszítettek értékükből:

a DT tegnap 1,65 százalékos mínuszban zárt,

a T-Mobile US tegnap másfél százalékot esett.

A tárgyalások egyelőre előzetes stádiumban vannak, s egy esetleges tranzakcióhoz mind a német, mind az amerikai kormány politikai támogatása szükséges.

Pesti parkett: a blue chipek közül csak a Richter lemaradó

Céláremelés érkezett az OTP-re:

a Trigon Dom Maklerski az OTP célárfolyamát 39 200 forintról 44 437 forintra emelte, változatlanul tartás ajánlás mellett.

Az OTP 43 600 forintról startolt, közel 2 százalékos pluszban.