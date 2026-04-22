Szlovákia nem hátrál: csak egy esetben lépnek az oroszok ellen – most minden Zelenszkijen múlik, óriási a tét

Ha újraindul a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, a szlovákok jóváhagyják az uniós szankciós csomagot. A hírek szerint az első szállítmányt egyenlően osztják meg Magyarország és Szlovákia között.
VG/MTI
2026.04.22, 10:19
Frissítve: 2026.04.22, 10:52

Ha újraindul az orosz kőolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken, Szlovákia készen áll arra, hogy jóváhagyja az EU 20. Oroszországgal szembeni szankciós csomagját – jelentette ki Juraj Blanár szlovák kül- és európai ügyekért felelős miniszter az Európai Unió Tanácsának ülése után, kedden éjjel.

„Készen állunk az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomag támogatására is, mivel értékelésünk szerint annak nem lesz hatása a szlovák gazdaságra. Azonban ezt csak akkor tesszük meg, amikor a Barátság kőolajvezetéken keresztül megérkezik az orosz kőolaj Szlovákiába. Egyelőre csak azt tudom megállapítani, hogy nincs ilyen információnk, és erről tájékoztattam kollégáimat és a tanácsot is, hogy ez egy politikai döntés, amely Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azon politikai döntéséből indul ki, hogy nem engedte az olajat Szlovákiába és Magyarországra” – ismertette Juraj Blanár, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte.

A szlovák külügyminiszter kitért az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós kölcsönre is. Azt mondta, hogy azzal, hogy az Európai Unió tavaly decemberben jóváhagyta a hitelt, és Szlovákia (Magyarországgal és Csehországgal együtt) nem vesz részt benne, számukra ez a téma lezárult. Ami azonban a Barátság kőolajvezetéken történő kőolajszállítás újraindítását illeti, az egy nagyon fontos kérdés Szlovákia számára.

Szlovákia: valami megváltozott Orbán Viktor miatt – mihamarabb elindítanák Ukrajnába az EU-s hitelt a kőolajért cserébe

„Szlovákia kész blokkolni az Európai Unió Oroszország elleni 20. szankciós csomagjának elfogadását mindaddig, amíg Pozsony nem kap garanciákat a Barátság kőolajvezeték működésének helyreállításáról” – nyilatkozta még a múlt héten Juraj Blanár.

A tárcavezető később úgy fogalmazott, hogy Pozsony addig fogja blokkolni az említett szankciókat, amíg a Barátság vezetéket újra üzembe nem helyezik. Szerinte ugyanakkor Szlovákia nem fogja ellenezni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós (nagyjából 35 100 milliárd forintos) uniós hitel felszabadítását, amelyet eddig Magyarország blokkolt – értesült a Ceské Noviny.

Az orosz kőolaj szállítása a Barátság-vezetéken keresztül Ukrajnán át Szlovákiába és Magyarországra januárban szűnt meg. Pozsony és Budapest ezután többször is azzal vádolta Kijevet, hogy politikai okokból halogatja a nyersanyag szállításának helyreállítását. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddi németországi látogatásán azt mondta, hogy a Barátság-vezeték április végéig ismét működni fog. Kijev korábban azt állította, hogy a vezetéket orosz támadás rongálta meg.

Szerda délben megindulhat az orosz olaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken források szerint

Három hónap leállás után, szerdán végre megindulhat az orosz olaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken Magyarország és Szlovákia irányába – ezt közölte egy forrás a szerda éjszaka folyamán. A lépés éppen egybeesik az ukrán uniós hitelről szóló szavazással.

A névtelenül nyilatkozó iparági forrás szerint az első szállítmányt egyenlően osztják meg Magyarország és Szlovákia között, de nem részletezte az olaj mennyiségét.

