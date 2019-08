Flamand politikusok egy euróért felajánlották Vallóniát Trumpnak

Belga konzervatív fiatalok felajánlották Donald Trumpnak, hogy megvásárolhatja országuk egy részét jelképes, egy eurós összegért.

Az Új Flamand Szövetség nevű konzervatív párt ifjúsági szervezete fricskának szánta a nagyvonalú ajánlatot, amit egy, a vallon vidékre retusált felhőkarcolóval illusztrált.

– írták Twitter-üzenetükben, amit egy, a vallon vidékre retusált felhőkarcolóval illusztráltak. Mindezt azután készítették, hogy az Egyesült Államok elnöke közzétett egy hasonló fotót.

Dear President @realDonaldTrump, one euro and Wallonia is yours. Call us. #GreenlandIsNotForSale pic.twitter.com/jcghgrTuRa

— Jong N-VA (@Jongnva) August 21, 2019