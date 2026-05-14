Történelmi találkozó Pekingben: nagyszerű vezetőnek nevezte Donald Trump a kínai elnököt, akivel a múltban nagyon sok problémát megoldott

Közel kilenc év után először érkezett Pekingbe Donald Trump amerikai elnök, hogy kínai kollégájával Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyaljon a két ország közötti vitás ügyekről.

Történelmi találkozó Pekingben: nagyszerű vezetőnek nevezte Donald Trump a kínai elnököt

Trump üdvözölte a „fantasztikus kapcsolatukat”, és kijelentette, hogy „nagy tisztelettel” tekint Hszire és Kínára, a kínai elnököt pedig „nagyszerű vezetőnek” nevezve. Az amerikai elnök beszédében hangsúlyozta, megtiszteltetésnek érzi, hogy találkozhatott vele, és bizalmát fejezte ki, hogy az amerikai-kínai kapcsolatok jobbak lesznek, mint valaha.

Hszi kezdetben a világban uralkodó turbulens helyzetről beszélt, úgy értékelve, hogy a világ "új fordulóponthoz érkezett".

A kérdés most az, hogy Kína és az Egyesült Államok képes-e leküzdeni az úgynevezett „Thukydidész-csapdát”, és új utat nyitni a nagyhatalmi kapcsolatok számára

– mondta Hszi, utalva arra az elméletre, hogy a konfliktusok általában akkor alakulnak ki, amikor egy felemelkedőben lévő hatalom fenyeget egy meglévő hatalmat.

Hszi ezután gratulált Trumpnak és az Egyesült Államoknak a függetlenség 250. évfordulója alkalmából, és együttműködésre szólított fel a két ország között. „Mindig is hittem abban, hogy Kína és az Egyesült Államok közös érdekei túlmutatnak a nézeteltéréseinken".

„Partnerekként kell lennünk, nem ellenfelekként. A kölcsönös sikerért kell dolgoznunk, együtt kell haladnunk, és meg kell teremtenünk a helyes utat a nagy országok egymás mellett éléséhez az új korszakban” – tette hozzá a kínai vezető ak azt is mondta, hogy az egyik fél sikere a másik lehetősége.

Egy stabil kínai-amerikai kapcsolat az egész világnak hasznos.

„Amikor a két fél együttműködik, mindketten nyernek; amikor összecsapnak, mindketten veszítenek. Partnereknek kell lennünk, nem riválisoknak, segítenünk kell egymást a siker elérésében, együtt kell haladnunk, és helyes utat kell építeni a nagyobb országok közötti kapcsolatok számára az új korszakban.”

Trump: minden problémát gyorsan megoldottunk

Trump felidézte korábbi együttműködésüket. „Nagyszerűen kijöttünk egymással. Amikor problémák adódtak, megoldottuk őket. Én hívtalak téged, te is hívtál engem” – mondta Trump, aki szerint az emberek nem tudják ezt, de minden problémájukat nagyon gyorsan megoldották.