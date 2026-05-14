A kínai óriásnak nem csak Szeged kell, minden az övék lesz, készül az utolsó csapás az európai autóiparra

A kínai autógyártó a felesleges európai gyártókapacitásokra vadászik, tárgyal a Stellantisszal, és kacsingat a Maserati felé is. A BYD inkább önállóan működtetné a gyárakat, nem vegyesvállalatokon keresztül.
2026.05.14, 06:15

A BYD tárgyalásokat folytat a Stellantisszal és más európai autógyártókkal a régióban alulhasznosított gyárak átvételéről – közölte a kínai vállalat nemzetközi üzletágának vezetője.

A BYD átvenné a kapacitásfelesleggel küzdő európai autógyártók üzemeit / Fotó: Hszinhua via AFP

A világ legnagyobb elektromosautó-gyártója például olasz gyárak átvételét is fontolgatja – mondta Stella Li ügyvezető alelnök egy szerdai interjúban. 

Nemcsak a Stellantisszal tárgyalunk, hanem más vállalatokkal is. Minden elérhető európai gyár érdekel minket, szeretnénk kihasználni a szabad kapacitásokat

mondta Li a Financial Times Future of the Car konferenciáján Londonban.

Li nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy a Stellantis a hónap elején bejelentette: szorosabb együttműködésre készül partnerével, a Leapmotorral Európában. A Fiat- és Peugeot-gyártó két spanyolországi üzemében kínai elektromos járművek gyártását tervezik. Más európai autógyártók is magas költségekkel és kiélezett versennyel küzdenek, ezért nyitottak lehetnek hasonló kínai megállapodásokra.

A BYD számára kényszer az agresszív külföldi terjeszkedés

A kínai árháború nyomása alatt a BYD agresszívan terjeszkedik külföldön, európai eladásai meredeken emelkednek. Az autógyártó – amelynek nemzetközi terjeszkedését Li irányítja – profitál abból, hogy a közel-keleti konfliktus nyomán megugró üzemanyagárak ismét növelték az érdeklődést az elektromos járművek iránt. 

Li szerint a BYD inkább önállóan működtetné a gyárakat, nem pedig vegyesvállalatokon keresztül, mert az „egyszerűbb”. 

Arra a kérdésre, hogy meglátogatta-e a Stellantis közép-olaszországi, alulhasznosított cassinói gyárát, Li azt válaszolta, hogy a BYD számos európai üzemet felkeresett már. „Olaszország szerepel a rövid listán” – mondta az ilyen típusú megállapodások szempontjából érdekes országokról. Hosszabb távon Franciaország is vonzó lehet az alacsony villamosenergia-árak miatt – tette hozzá.

Célkeresztben a Maserati

A BYD emellett azt is vizsgálja, hogy felvásároljon-e nehézségekkel küzdő, hagyományos európai márkákat.

 Az olyan márkák, mint a Maserati, nagyon érdekesek

– mondta Li. „Folyamatosan elemezzük a lehetőségeket, de egyelőre nem tettünk lépéseket.”

A Bloomberg nemrég arról számolt be, hogy a BYD a Porschétől, és más riválisoktól toboroz szakembereket, hogy erősítse Denza márkáját Európában. A prémiummárka még az idén megjelenik az Egyesült Királyság piacán. „Nagyon sok helyi kutatás-fejlesztési szakembert veszünk fel – mondta Li. – Az Egyesült Királyságban, Franciaországban és minden régióban szükségünk van helyi kutatás-fejesztésre.”

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
