Magyar Péter kormánya búcsúsegítséget kapott Orbán Viktortól, százezrek várják, él-e vele

A Központi Statisztikai Hivatal szerdán közölt adatai szerint 2026 márciusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9 százalékkal, munkanaphatással kiigazítva 2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A januári visszaesés azonban még mindig rányomja a bélyegét az első negyedévre: Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője szerint a termelési volumen 5,4 százalékkal maradt el a 2025 negyedik negyedévi szinttől. Az építőipar mintegy 300 ezer embert foglalkoztat Magyarországon: él-e lehetőségeivel az új ember, családok tömege figyeli szorongva.

Lesz jövője az Otthon Start programnak az új kormánynál, ha gyengeséget mutatnak az építőipar elmúlt évre vonatkozó adatai? / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Növekedés káoszos időszak után

Az épületek építésénél éves alapon 4,4 százalékos növekedést mért a statisztika, havi összevetésben pedig 0,5 százalékos volt az emelkedés. Ez a részterület erősen kötődik a vállalati beruházási kereslethez, amelyet továbbra is visszafog a bizonytalan gazdasági környezet. Erre utal az is, hogy az épületek építésének hó végi rendelésállománya 4,6 százalékkal elmaradt a tavaly márciusitól – vagyis a mostani javulás mögött

nem látszik még erős, tartós vállalati beruházási fordulat.

Az egyéb építményeknél szintén 3 százalékos növekedést mutattak az adatok éves és havi alapon is. Itt a kilátások valamivel kedvezőbbek: az új szerződések volumene márciusban több mint negyedével nőtt az előző év azonos hónapjához képest, a hó végi rendelésállomány pedig 9,2 százalékkal haladta meg a 2025 márciusi, eleve magas bázist. Ez a terület jellemzően erősebben függ az állami és önkormányzati beruházásoktól, ezért az új kormány költségvetési felülvizsgálata közvetlenül befolyásolhatja, hogy a rendelésállományból mennyi válik tényleges termeléssé.

A lakásépítés különösen fontos pontja lehet az átmenetnek. Molnár Dániel szerint az építőipar teljesítményének 15–20 százalékát adó lakásépítési kereslet a következő időszakban is érdemi támaszt adhat az ágazatnak, amit az állami programok, köztük a Lakhatási Tőkeprogram és az Otthon Start program is hajtanak. A Lakhatási Tőkeprogram hivatalos célja a megfizethető lakhatás kínálatának bővítése, az MFB korábbi közlése szerint pedig 300 milliárd forintos kerettel indult a program.