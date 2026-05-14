Nagyon rossz hírt kaptak a Horvátországban nyaralók: valóságos rémálom lehet hamarosan az Adriára való lejutás – „Katasztrofális lesz, finoman szólva is”
Az idei év második felében komoly közlekedési nehézségekre számíthatnak az autósok a zágrábi elkerülőn, miután szeptember második felében megkezdődnek a bővítési munkálatok a Jankomir és Lucko csomópontok közötti szakaszon. A beruházás várhatóan 365 napig tart majd.
A projekt során a jelenlegi útszakaszt egy harmadik sávval bővítik mintegy 4,5 kilométeres hosszon. Bár az idei turistaszezonban még nem várnak jelentősebb fennakadásokat, a következő nyárra már komoly torlódások alakulhatnak ki.
„Azt hiszem, a helyzet finoman szólva is katasztrofális lesz.
Nevezetesen, ez a legforgalmasabb, vagyis inkább a legzsúfoltabb út Horvátországban. Már a karácsonyi ünnepek idején is óriási problémák lehetnek a munkálatok miatt – valószínűleg katasztrófa lesz” – mondta a Nova TV híradójának Krunoslav Ormuz közlekedési szakértő szerint
A szakértő szerint az építkezés idején biztosan sebességkorlátozásokat vezetnek be, ráadásul a sávszűkítések miatt a forgalom jelentősen lelassulhat. Egy kisebb fennakadás vagy hirtelen fékezés is teljes közlekedési összeomláshoz vezethet.
A Dvevnik nevű oldal szemléje szerint további problémát jelent, hogy a háromsávosra bővített szakasz után a forgalom ismét kétsávos részre, a luckói fizetőkapukhoz terelődik, ami szűk keresztmetszetet okozhat.
Ormuz szerint ugyanakkor a fejlesztés elkerülhetetlen, hiszen a zágrábi elkerülő hosszú évek óta túlterhelt. A legnagyobb gond, hogy a térségben nincs valódi alternatív útvonal. Egy baleset esetén a forgalom könnyen beterítheti Zágráb belvárosát is.
A szakértő emlékeztetett arra, hogy az idei május elseje előtt már történt hasonló közlekedési káosz, amikor a torlódások az egész városi közlekedést megbénították, és még a mentőszolgálatok mozgását is akadályozták.
Hosszú távú megoldásként a szakértő nemcsak az elkerülő kapacitásának növelését tartja szükségesnek, hanem egy új, párhuzamos közlekedési útvonal kiépítését is.
Szerinte a probléma mögött az áll, hogy Horvátországban jelentősen nőtt az autók száma és a gazdasági aktivitás, így ma már nemcsak a turistaforgalom, hanem a helyi közlekedés is folyamatosan túlterheli az autópályát.
A munkálatok idején az autósoknak hosszabb menetidőre és sok türelemre lesz szükségük.
Arról is írtunk, hogy a horvát autópálya-kezelő tájékoztatása szerint új, teljesen digitális útdíjrendszert vezetnek be, de az idei nyári utazásoknál még a megszokott fizetőkapus rendszerrel kell számolni.
Horvátország a következő időszakban úgynevezett szabad áthaladásos, digitális útdíjrendszerre áll át. Ennek lényege, hogy az autósoknak nem kell megállniuk a fizetőkapuknál: a járműveket kamerák és elektronikus eszközök azonosítják, az útdíjat pedig a megtett út és a jármű-kategória alapján számítják ki.