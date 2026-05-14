Brit kötvénypiaci vihar: politikai válság, olajsokk és fiskális hitelességi próba

A befektetők első ránézésre Keir Starmer miniszterelnök meggyengült politikai pozíciójára reagálnak, de a történet ennél jóval összetettebb. A brit állampapírpiacot egyszerre sújtja a hazai politikai bizonytalanság, a magasabb globális inflációs pálya, az olajár-emelkedés és a fejlett piaci hozamok általános újraárazása.

A brit állampapírpiac ismét a frontvonalban / Fotó: NurPhoto via AFP

A brit eset sajátossága, hogy a globális kötvénypiaci nyomás egy eleve sérülékeny fiskális-politikai háttérre rakódik rá. A világ nagy állampapírpiacain az elmúlt időszakban amúgy is emelkedtek a hozamok: a magasabb energiaárak, az iráni konfliktus, valamint az amerikai inflációval kapcsolatos aggodalmak egyaránt csökkentették a jegybanki kamatcsökkentések esélyét. Az Egyesült Királyságban azonban ehhez hozzáadódott a kérdés:

vajon a jelenlegi vagy egy esetleges új Labour-vezetés képes lesz-e fenntartani a fiskális fegyelmet?

A piac nemcsak Starmerre, hanem a fiskális irányra reagál

A brit hozamemelkedés nem pusztán Keir Starmer személyéről szól. A piac fő kérdése az, hogy ki és milyen gazdaságpolitikai mandátummal irányítaná az országot, ha a jelenlegi miniszterelnök pozíciója tovább gyengülne.

A befektetők szemében Starmer és Rachel Reeves pénzügyminiszter eddig viszonylag piacbarát párost alkottak, mivel elkötelezték magukat a fiskális szabályok mellett. Ezek a szabályok korlátozzák az állami hitelfelvételt, és azt üzenik a piacnak, hogy a kormány nem engedi el teljesen a költségvetési pályát. A politikai probléma azonban az, hogy a Munkáspárton belül egyre erősebb az elégedetlenség.

A párt balszárnya nagyobb jóléti kiadásokat, aktívabb állami szerepvállalást, esetenként adóemeléseket vagy államosítási jellegű programokat szorgalmazna. Ez a kötvénypiac szempontjából különösen érzékeny irány, mert az Egyesült Királyság már most is magas adósságszolgálati teherrel, gyenge növekedéssel és makacs inflációval küzd.

A 2022-es Liz Truss-féle miniköltségvetés emléke továbbra is meghatározza a piaci reakciókat. Akkor a fiskális hitelesség elvesztése a font zuhanásához, a giltpiaci hozamok megugrásához és végül jegybanki beavatkozáshoz vezetett. A mostani helyzet nem ugyanolyan, de a befektetői reflex hasonló: ha a politikai rendszer a finanszírozási korlátok figyelmen kívül hagyását ígéri, a piac gyorsan magasabb kockázati prémiumot kér.