Brit kötvénypiaci vihar: politikai válság, olajsokk és fiskális hitelességi próba
A befektetők első ránézésre Keir Starmer miniszterelnök meggyengült politikai pozíciójára reagálnak, de a történet ennél jóval összetettebb. A brit állampapírpiacot egyszerre sújtja a hazai politikai bizonytalanság, a magasabb globális inflációs pálya, az olajár-emelkedés és a fejlett piaci hozamok általános újraárazása.
A brit eset sajátossága, hogy a globális kötvénypiaci nyomás egy eleve sérülékeny fiskális-politikai háttérre rakódik rá. A világ nagy állampapírpiacain az elmúlt időszakban amúgy is emelkedtek a hozamok: a magasabb energiaárak, az iráni konfliktus, valamint az amerikai inflációval kapcsolatos aggodalmak egyaránt csökkentették a jegybanki kamatcsökkentések esélyét. Az Egyesült Királyságban azonban ehhez hozzáadódott a kérdés:
vajon a jelenlegi vagy egy esetleges új Labour-vezetés képes lesz-e fenntartani a fiskális fegyelmet?
A piac nemcsak Starmerre, hanem a fiskális irányra reagál
A brit hozamemelkedés nem pusztán Keir Starmer személyéről szól. A piac fő kérdése az, hogy ki és milyen gazdaságpolitikai mandátummal irányítaná az országot, ha a jelenlegi miniszterelnök pozíciója tovább gyengülne.
A befektetők szemében Starmer és Rachel Reeves pénzügyminiszter eddig viszonylag piacbarát párost alkottak, mivel elkötelezték magukat a fiskális szabályok mellett. Ezek a szabályok korlátozzák az állami hitelfelvételt, és azt üzenik a piacnak, hogy a kormány nem engedi el teljesen a költségvetési pályát. A politikai probléma azonban az, hogy a Munkáspárton belül egyre erősebb az elégedetlenség.
A párt balszárnya nagyobb jóléti kiadásokat, aktívabb állami szerepvállalást, esetenként adóemeléseket vagy államosítási jellegű programokat szorgalmazna. Ez a kötvénypiac szempontjából különösen érzékeny irány, mert az Egyesült Királyság már most is magas adósságszolgálati teherrel, gyenge növekedéssel és makacs inflációval küzd.
A 2022-es Liz Truss-féle miniköltségvetés emléke továbbra is meghatározza a piaci reakciókat. Akkor a fiskális hitelesség elvesztése a font zuhanásához, a giltpiaci hozamok megugrásához és végül jegybanki beavatkozáshoz vezetett. A mostani helyzet nem ugyanolyan, de a befektetői reflex hasonló: ha a politikai rendszer a finanszírozási korlátok figyelmen kívül hagyását ígéri, a piac gyorsan magasabb kockázati prémiumot kér.
Miért fáj különösen az 5 százalék feletti 10 éves hozam az állampapírpiacon?
A brit 10 éves hozam 5 százalék feletti szintje nem csupán piaci technikai adat. Ez a teljes gazdaság finanszírozási feltételeire hat. A magasabb állampapírhozamok drágítják a lakossági hiteleket, emelik a vállalatok finanszírozási költségét, fékezik a beruházásokat és szűkítik a kormány költségvetési mozgásterét.
A hosszú hozamok emelkedése különösen veszélyes a brit költségvetés számára.
A kamatkiadások már most is jelentős részt képviselnek az állami kiadásokban, így minden tartós hozamemelkedés közvetlenül rontja a fiskális pozíciót. Ez önmagát erősítő folyamatot is elindíthat: magasabb hozamok mellett nő az adósságszolgálat, emiatt romlik a költségvetési kép, ami újabb kockázati prémiumot építhet be a hozamokba.
A 30 éves hozam közel három évtizedes csúcsa azért is fontos, mert a hosszú lejáratú kötvények különösen érzékenyek a fiskális hitelességre. Ha a piac a hosszú végen kér egyre magasabb hozamot, az általában nem pusztán a jegybanki kamatpályáról szól, hanem az államadósság fenntarthatóságával és az inflációs prémiumokkal kapcsolatos aggodalmakról is.
A globális háttér: olaj, infláció, jegybanki újraárazás
A brit kötvénypiaci stresszt nem lehet kizárólag belpolitikai történetként kezelni. A globális környezet is romlott. Az olajár magas szintje és a közel-keleti geopolitikai kockázatok újra felerősítették az inflációs félelmeket. Az Egyesült Államokban a headline infláció ismét magasabb pályára kerülhet, ami a Fed kamatcsökkentési ciklusával kapcsolatos várakozásokat is visszavetette.
A fejlett piaci kötvények így széles körben nyomás alá kerültek. A brit piac annyiban különbözik, hogy itt a globális inflációs és durationsokkra rárakódik a politikai kockázati prémium. A Bundok és az amerikai kötvények is gyengülnek, de a giltek esetében a piac plusz kompenzációt vár a brit költségvetési és politikai bizonytalanságért.
Lehetséges forgatókönyvek
- Konszolidáció: Starmer túléli a politikai nyomást, Rachel Reeves marad, és a kormány megerősíti a fiskális szabályok iránti elkötelezettségét. Ez rövid távon stabilizálhatná a piacot, különösen akkor, ha az olajár is mérséklődik. Ugyanakkor egy politikailag meggyengült miniszterelnök nehezen tudna érdemi reformokat végrehajtani, így a hozamok várhatóan nem térnének vissza gyorsan a korábbi szintekre.
- Piacbarát váltás: A befektetők szemében Wes Streeting tűnik a relatíve kedvezőbb alternatívának, mivel gazdaságnövekedési, EU-kapcsolati és adóterhelési kérdésekben mérsékeltebb, piacbarátabb üzeneteket fogalmazott meg. Egy rendezett, fiskális fegyelmet megerősítő átmenet csökkenthetné a kockázati prémiumot.
- Baloldali fordulat: Fordulat Angela Rayner vagy Andy Burnham irányába. Ez a piac számára a leginkább negatív kimenet lenne, különösen, ha a fiskális szabályok lazítása, nagyobb állami hitelfelvétel, bankadóemelés vagy államosítási programok kerülnének előtérbe. Ebben az esetben a font további gyengülése és a hosszú hozamok újabb emelkedése valószínűsíthető.
- Elhúzódó bizonytalanság: Ez a legreálisabb rövid távú forgatókönyv. Starmer nem távozik, de a párton belüli lázadás sem csitul. Ebben a környezetben a giltek vonzó nominális hozama ellenére a befektetők óvatosak maradnak, a piac pedig hírvezérelt és volatilis maradhat.
Befektetési implikációk
A brit állampapírok hozama első ránézésre egyre vonzóbb. Egy 5 százalék feletti 10 éves, illetve 5,5–6 százalék közeli hosszú angol hozam már értéket kínálhat.
A kérdés az, hogy ez valódi érték vagy „value trap”.
A válasz elsősorban három tényezőtől függ:
- az energiaáraktól,
- a Bank of England kamatpályájától
- és a brit fiskális hitelesség helyreállításától.
Ha az olajsokk enyhül, az inflációs várakozások mérséklődnek, és a kormány megerősíti a költségvetési fegyelmet, a giltekben jelentős stabilizáció jöhet. Ha viszont a politikai válság baloldali fiskális fordulatba vagy elhúzódó vezetési harcba torkollik, a hozamok még nem feltétlenül érték el a csúcsukat.
A piac üzenete egyértelmű: a nulla kamatok korszaka után a fiskális ígéreteknek újra ára van. Aki brit állampapírt vásárol, ma nemcsak durationt vesz, hanem politikai kockázatot is. A brit kötvénypiac ismét azt üzeni a politikának, hogy a finanszírozási korlátokat nem lehet figyelmen kívül hagyni.