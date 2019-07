Ursula von der Leyen az Európai Bizottság következő elnöke

A kedd esti szavazáson 383-an támogatták, 327 nem szavazatot kapott és 22-en tartózkodtak, egy szavazat pedig érvénytelen volt, így az EP megszavazta Ursula von der Leyent az Európai Bizottság új elnökének.

A többséghez, tehát, hogy megválasszák elnöknek 374 szavazatra volt szüksége.

Благодаря! Hvala! Děkuji! Tak! Bedankt! Thank you! Aitäh! Kiitos! Merci! Danke! Ευχαριστώ! Köszönöm! Go raibh maith agat! Grazie! Paldies! Ačiū! Grazzi! Dziękuję! Obrigada! Mulțumesc! Ďakujem! Hvala! ¡Gracias! Tack! pic.twitter.com/J4GEgY1UJY

