Magyar Péter Varsóba tart, de ott már kitört a botrány Ukrajna miatt: ezt kérte az uniós pénzekért Brüsszel a Tisza-kormánytól?
Lengyel, magyar két jó barát – akiknek Ukrajna ügyében is vannak közös érdekeik, és az ukrán EU-integráció brüsszeli sürgetésével a háttérben folyamatosan kérdés, mennyire sikerül ezeket képviselni. Abba az uniós fővárosba érkezik hamarosan az új magyar miniszterelnök, ahol kedden Ukrajna képviselőivel ülnek le tárgyalni a külkereskedelemről és az ország EU-csatlakozási ambícióiról. A helyszín a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium, így ki lehet találni, mi körül forog a megbeszélés. Mindenesetre a találkozó botránnyal indult, a keményvonalas lengyel gazdák képviselőjét kizárták a megbeszélésekből.
Érdekfeszítő módon ér össze az esemény Magyar Péter küszöbön álló látogatásával a nagy és befolyásos EU-tagországba.
A lengyeleknek saját baloldali fordulatuk után tapasztalataik halmozódtak fel a visszatartott EU-pénzek visszaszerzéséről, ami Magyar Péter választási kampányának is sarokígérete volt, és jelentős uniós lobbierővel is rendelkeznek – különösen ha a magyar ambíciónak megfelelően helyreáll a Visegrádi Négyek szoros együttműködése.
Ugyanakkor nem tudni, milyen politikai engedményt várnak el a pénzekért cserébe Magyar Pétertől Brüsszelben, akár Ukrajna EU-csatlakozása, akár a lengyelek és magyarok számára is érzékeny pont: a mezőgazdaság tekintetében. Ha a lengyel álláspont a gazdái védelmében lazul, az fontos jelzés. Hamarosan többet fogunk tudni, a találkozóról fél 2-re sajtótájékoztatót ígértek.
A tájékoztatóra az ukrán gazdasági, környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszterhelyettessel, Denys Baszlykkal, valamint lengyel és ukrán szakmai szervezetek képviselőivel folytatott egyeztetés után kerül sor. A megbeszélések témája a kétoldalú kapcsolatok aktuális kérdései, köztük Ukrajna EU-tagságra való felkészülése. Ukrajna a háború ellenére is fejleszti mezőgazdaságát – írta a Famer.pl lengyel szakportál.
A találkozót már jó előre megtervezték. A közelmúltban a parlament mezőgazdasági bizottságának ülésén is szóba került, amint arról a Farmer.pl beszámolt.
Jacek Czerniak mezőgazdasági miniszterhelyettes nemrégiben a parlament mezőgazdasági bizottságának ülésén ismertette a Külügyminisztérium számára kidolgozott „határfeltételeit” Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban. Mit kellene követelnie a lengyel félnek?
- Többek között azonos termelési standardokat és hatékony ukrán állategészségügyi szolgálatokat, mivel Lengyelország azt várja Ukrajnától, hogy építsen ki működőképes egészségügyi és növény-egészségügyi ellenőrzési rendszert.
- Emellett megfelelő átmeneti időszakokat.
Ebből már láthatjuk, a lengyelek feltételeket támasztanak, de Magyar Péter egy olyan országba érkezik, amely támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, éles kontrasztban Orbán Viktor az áprilisi magyar választáson vereséget szenvedett kormányával. Mezőgazdasági ügyekben Varsó nem feltétlenül hajlik meg Brüsszel akarata ellenére: a Mercosur-egyezményt is ellenezték, miközben a német kormány saját gazdái tüntetései ellenére is mellette állt.
A háttér a gabonabotrány, amelyben Orbán Viktorral is sikerült együttműködni
A háttérben ott húzódnak a háború kezdetének a lengyel portál megfoglamazása szerint „nehéz kereskedelmi kapcsolatai Ukrajnával”: az úgynevezett gabonabotrány, valamint az egyes ukrán mezőgazdasági termékekre továbbra is érvényben lévő embargó.
Az ukrajnai háború kitörését követően az Európai Bizottság, illetve Lengyelország, Bulgária, Magyarország, Románia és Szlovákia megállapodásának eredményeként 2023 májusának elején embargót vezettek be bizonyos ukrán termékekre.
Ez eredetileg június 5-ig volt érvényben, majd szeptember 15-ig meghosszabbították. Ez idő alatt engedélyezték a gabonatranzitot az úgynevezett frontországokon keresztül. Szeptember 16-án azonban Lengyelország új rendeletet fogadott el, amely továbbra is tiltja bizonyos ukrán termékek importját. Idetartozik a búza, a kukorica, a napraforgómag és a repce is. Az embargó kiterjed „az ezekből a gabonákból és magvakból előállított termékekre” is, például a repce-, búza- és kukoricalisztre, valamint a korpára és a lisztre.
Ugyanakkor kiderült, hogy bár Ukrajna nem exportál repcét Lengyelországba, a belőle készült feldolgozott terméket, a repceolajat igen. Ennek volumene az utóbbi időben drasztikusan megnőtt: Spanyolország után Lengyelország lett az ukrán repceolaj második legnagyobb importőre.
Az ukrán gazdasági, környezetvédelmi és mezőgazdasági minisztérium adatai szerint
a repceolaj a nyolcadik helyre lépett elő
az exportált mezőgazdasági termékek között, míg egy évvel korábban még csak a 61. helyen állt.
A lengyel gazdákat sokkolta, ahogy ez a találkozó indult
A múlt szerdán Hubert Ojdana, a Fiatal Gazdák Mozgalmának képviselője közösségimédia-bejegyzésben és videóban közölte, hogy bár korábban meghívást kapott, végül mégsem került fel a résztvevők listájára.
„Malgorzata Gromadzka találkozót szervez az Ukrajnával folytatott kereskedelemről és annak európai uniós integrációjáról. Hivatalos meghívást kaptam, de a miniszter asszony valószínűleg az utolsó pillanatban rájött, hogy én voltam az egyik első, aki hozzájárult az ukrán gabona lengyelországi importtilalmához. Én mutattam meg a nyilvánosságnak, hogyan árasztották el a piacot legalábbis kétes minőségű gabonával” – írta.
Ennek eredményeként arról tájékoztattak, hogy Mlgorzata Gromadzka döntése alapján levettek a listáról (amit a telefonbeszélgetés felvétele is megerősít). Talán a miniszter fél a kellemetlen kérdésektől és a heves vitától a találkozón?
Egyetlen lengyel gazda sem fogja támogatni az Ukrajnával folytatott kereskedelmet addig, amíg az ottani mezőgazdaság nem igazodik a mi követelményeinkhez!
– írta Hubert Ojdana az X-en.
Hogy mi lesz a találkozó eredménye, hamarosan megtudjuk, majd esetleg a varsói látogatás után azt is, Magyar Péter miképpen viszonyul az európai gazdák megvédésének kérdéseihez az ukrán és a lengyel relációban. De az is lehet, hogy az utóbbit nem.
