Magyar Péter Varsóba tart, de ott már kitört a botrány Ukrajna miatt: ezt kérte az uniós pénzekért Brüsszel a Tisza-kormánytól?

Lengyel, magyar két jó barát – akiknek Ukrajna ügyében is vannak közös érdekeik, és az ukrán EU-integráció brüsszeli sürgetésével a háttérben folyamatosan kérdés, mennyire sikerül ezeket képviselni. Abba az uniós fővárosba érkezik hamarosan az új magyar miniszterelnök, ahol kedden Ukrajna képviselőivel ülnek le tárgyalni a külkereskedelemről és az ország EU-csatlakozási ambícióiról. A helyszín a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium, így ki lehet találni, mi körül forog a megbeszélés. Mindenesetre a találkozó botránnyal indult, a keményvonalas lengyel gazdák képviselőjét kizárták a megbeszélésekből.

A lengyel gazdák aggodalommal figyelik, ami történik, a legutóbb az ukrajnai repceolajjal történt malőr / Fotó: AFP

Érdekfeszítő módon ér össze az esemény Magyar Péter küszöbön álló látogatásával a nagy és befolyásos EU-tagországba.

A lengyeleknek saját baloldali fordulatuk után tapasztalataik halmozódtak fel a visszatartott EU-pénzek visszaszerzéséről, ami Magyar Péter választási kampányának is sarokígérete volt, és jelentős uniós lobbierővel is rendelkeznek – különösen ha a magyar ambíciónak megfelelően helyreáll a Visegrádi Négyek szoros együttműködése.

Ugyanakkor nem tudni, milyen politikai engedményt várnak el a pénzekért cserébe Magyar Pétertől Brüsszelben, akár Ukrajna EU-csatlakozása, akár a lengyelek és magyarok számára is érzékeny pont: a mezőgazdaság tekintetében. Ha a lengyel álláspont a gazdái védelmében lazul, az fontos jelzés. Hamarosan többet fogunk tudni, a találkozóról fél 2-re sajtótájékoztatót ígértek.

A tájékoztatóra az ukrán gazdasági, környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszterhelyettessel, Denys Baszlykkal, valamint lengyel és ukrán szakmai szervezetek képviselőivel folytatott egyeztetés után kerül sor. A megbeszélések témája a kétoldalú kapcsolatok aktuális kérdései, köztük Ukrajna EU-tagságra való felkészülése. Ukrajna a háború ellenére is fejleszti mezőgazdaságát – írta a Famer.pl lengyel szakportál.