Hivatalos: váratlan változás történt Schmidt Mária legfontosabb cégében – lemondott Vaszily Miklós az igazgatóságból

A tőzsdén jelentette be a vezetőségben történt változást a BIF. Vaszily Miklós kedden lemondott igazgatósági és auditbizottsági tagságáról.
VG
2026.05.19, 12:37
Frissítve: 2026.05.19, 13:29

Lemondott a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (BIF) igazgatósági és auditbizottsági tagságáról Vaszily Miklós – jelentette be kedden a Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó ingatlanos társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Vaszily Miklós távozik a BIF igazgatótanácsából / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Vaszily Miklós a mai nappal, azaz május 19-i bejelentésével mondott le a társaságban betöltött pozícióiról. A lemondás a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új igazgatótanácsi tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.

Vaszily 2017 decemberétől volt tagja a Budapesti Ingatlan Nyrt. igazgatótanácsának, valamint auditbizottságának.

A szabályozott ingatlanbefektetési társaságként (SZIT) működő BIF közgyűlése korábban közel 5 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntött, amelyből egy részvényre 18 forint jut. A hétfői záróárfolyam alapján ez 6,1 százalékos hozam. A kifizetést június 2-án kezdi meg a társaság, a tavalyi eredmény utáni osztalékért utoljára május 21-én lehet BIF-részvényt vásárolni a Budapesti Értéktőzsdén.

A BIF részvényei 4,8 százalékkal drágultak kedd kora délutánig, az év eleje óta azonban 12,5 százalékkal ereszkedett a kurzus.

Vaszily Miklóst év elején választotta meg az MBH Bank felügyelőbizottsága a testület elnökének, mandátuma 2030. május 31-ig szól. A kinevezést a Magyar Nemzeti Bank engedélyezte, biztosítva a döntés jogszerűségét és a felügyelőbizottság működésének átláthatóságát. Vaszily Miklós korábban is tagja volt a pénzintézet felügyelőbizottágának.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
