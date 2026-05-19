Kegyelmi ügy: a Sándor-palota átadja az iratokat a kormánynak

Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala – ezt közölte az MTI-vel a Sándor-palota, miután kedd reggel Magyar Péter miniszterelnök felszólította Sulyok Tamást, hogy tegye nyilvánossá a kegyelmi ügy aktáit.

Sulyok Tamás hivatala átadja a K. Endre-kegyelmi iratokat a kormánynak / Fotó: Polyák Attila

Mint ismert, a kormány közzétette a kegyelmi ügy Igazságügyi Minisztériumban található dokumentumait, köztük a kegyelmi főosztály előterjesztését és Varga Judit Novák Katalinnak írt levelét. Magyar Péter kormányfő szerint az iratokból kiderül, hogyan haladt végig a döntéshozatalon K. Endre kegyelmi ügye.

A miniszterelnök azt mondta: az ügyben, amelyben K. Endre kegyelmi kérvénye is benne volt, 49 terhelt 48 ügye szerepelt, és K. Endre kérvényét az Igazságügyi Minisztérium kegyelmi főosztálya nem támogatta. A politikus példátlannak nevezte, hogy a köztársasági elnöki döntés és az igazságügyi miniszteri ellenjegyzés ugyanazon a napon történt meg.

Magyar a hétfői és keddi sajtótájékoztatóján is sürgette, hogy Sulyok Tamás államfő hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy iratait. Az eset jelentős közéleti vitát váltott ki a gyermekvédelem és a kegyelmi jogkör gyakorlásának átláthatósága kapcsán, ami végül Novák Katalin és Varga Judit lemondásához is hozzájárult.