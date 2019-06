Trump szerint a The New York Times elárulta Amerikát

Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy a The New York Times virtuális hazaárulást követett el, mert a lap beszámolt arról, hogy az Egyesült Államok megsokszorozza behatolásait az orosz informatikai rendszerekbe.

– közölte az le az elnök a Twitter-bejegyzésében.

Do you believe that the Failing New York Times just did a story stating that the United States is substantially increasing Cyber Attacks on Russia. This is a virtual act of Treason by a once great paper so desperate for a story, any story, even if bad for our Country…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2019