Máris itt a fordulat? Teljes az egység, Zelenszkij állítja: Fico percekkel ezelőtt ígéretet tett neki Ukrajna uniós csatlakozásáról – hétfőn találkoznak egymással
Robert Fico szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek szombaton folytatott telefonbeszélgetésükben, hogy Szlovákia támogatni fogja Ukrajnát az európai uniós csatlakozási folyamatban – közölte Volodimir Zelenszkij az X-en.
Az ukrán elnök további részleteket is megosztott kettejük telefonbeszélgetéséből.
„Erős kapcsolatokat szeretnénk országainak között, és ebben mindketten érdekeltek vagyunk.
Fontos volt hallani, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna EU-tagságát, és kész megosztani saját tapasztalatait a csatlakozási folyamatról”
– írta az ukrán elnök a közösségi médiában. Itt nem állt meg a két vezető, Zelenszkij ugyanis kijevi látogatásra hívta Ficót, és cserébe Fico is Pozsonyba invitálta az ukrán elnököt.
Már korábban is volt szó személyes találkozóról, de ez eddig nem valósult meg, miután a helyszínben nem sikerült megállapodni.
Mindenesetre Robert Fico a beszélgetés után szintén kiadott egy sajtóközleményét. Ebben kiemelte: bár Zelenszkijjel bizonyos kérdésekben nem értenek egyet, Szlovákia azt szeretné, ha Ukrajna stabil és demokratikus ország lenne, és baráti kapcsolatok fűznék őket össze.
A szlovák kormányfő azt is jelezte, hogy hétfőn Jerevánban rövid időre személyesen is találkozik majd az ukrán elnökkel az Európai Politikai Közösség (EPC) 47 ország részvételével tartandó csúcstalálkozóján. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Fico azt is hangsúlyozta, hogy
az ukrán fél jóváhagyása nélkül semmiféle békemegállapodást nem lehet kötni Oroszországgal.
Robert Fico a háború kirobbanása óta nem járt Kijevben, és sokszor érte az a vád, hogy megengedő politikát folytat Oroszországgal szemben. A tervek szerint májusban ellátogat Moszkvába, hogy részt vegyen a második világháború végéről megemlékező évfordulós rendezvényeken.
Az információk szerint a mostani, inkább kedélyesnek mondható beszélgetésük viszont mintha fordulatot, legalábbis hangnemváltást ígérne. Ha így van, akkor nem túlzás teljes uniós egységről beszélni Ukrajna támogatását illetően.
A Politico a napokban írta meg, hogy az ukrán kormány nyíltan kijelentette: Orbán Viktor távozása és Magyar Péter érkezése egyértelműen mérföldkövet jelent az ország uniós csatlakozásában.
Korábban Fico a Barátság kőolajvezeték blokkolása kapcsán még kilátásba helyezte, hogy átveszi Orbán Viktortól a stafétát, és nem csak a 90 milliárd eurós hitel blokkolását tarthatja fenn, hanem Ukrajna uniós csatlakozását is akadályozhatja.
Mostanra azonban mindez már a múlt.
