Ilyen nincs: Amerika előre megmondta, melyik országot foglalja el az iráni háború után, ráküldi a 100 ezer tonnás hadiszörnyet – „Köszönjük szépen, feladjuk”

Habár az iráni háború kezdetén az amerikai kormány egy négy-öt hetes hadművelettel számolt, a 2026 februárjában kirobbant konfliktust a felek hivatalosan azóta sem zárták le. Jelenleg ugyan tűzszünet van érvényben, ám a Hormuzi-szoros továbbra is járhatatlan, Donald Trump pedig nem zárta ki a további katonai akciók lehetőségét.

Most már azt is tudjuk, hogy ha mégis békét kötnének, az amerikai haditengerészet nem térne haza egyből,

előbb beugranának Kubába.

Az elnök erről ugyan csak futólag, viccelődve tett említést, ám Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere részletesebben ismertette a tervet.

Amerika ráfordulna Kubára

Donald Trump a floridai Forum Club of the Palm Beaches nevű közéleti és politikai rendezvényen tartott beszédében utalt arra, hogy Irán után Kuba lehet az Egyesült Államok következő célpontja: „Kubának vannak problémái. Előbb befejezünk egyet. Szeretem befejezni a munkát” − fogalmazott, majd hozzátette, hogy

Iránból hazafelé jövet majd lesz egy nagy egységünk, talán a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó, a világ egyik legnagyobbja. Megáll majd a partjuk mellett 100 méterre, és ők majd csak annyit fognak mondani: köszönjük szépen, feladjuk.

Az elnök szerint már a hadiszörny puszta jelenléte is elég lenne ahhoz, hogy Kuba vezetése megfutamodjon, de további részleteket nem közölt, csupán annyit árult el, hogy Kuba irányítását az Egyesült Államok hamarosan át fogja venni.

Mi lehet Donald Trump célja?

A Fox News a kijelentéseket követően igyekezet megtudni, hogy az elnök szavai csupán hipotetikus jellegűek voltak-e, vagy konkrét szakpolitikai vélemény hangzott el, de a cikk írásának időpontjáig nem érkezett hivatalos állásfoglalás. A felmerülő kérdésekre azonban, ha nem is közvetlenül, de érkezett válasz.

Kuba bukott állam

− mondta Marco Rubio, a Fox News újságírójának, akinek arról beszélt, hogy az ország sorsa csak akkor fordulhat jobbra, ha átfogó gazdasági reformok valósulhatnak meg, ami a jelenlegi vezetés mellett elképzelhetetlen. A külügyminiszter rámutatott, hogy Kuba tárt karokkal fogadta az Egyesült Államok ellenségeit, akik így zavartalanul folytathatnak bármilyen amerikai nemzetbiztonsági és gazdasági érdeket sértő tevékenységet.