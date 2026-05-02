Időjárás: katasztrófa készül Magyarországon, megszólalt a meteorológiai szolgálat – 125 éve alig történt ilyen
Áprilisban a megszokott csapadékmennyiségnek csak az egytizede esett le Magyarországon – erről számolt be a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szombaton. Az időjárás súlyosan befolyásolja a magyar gazdaság teljesítményét.
A mezőgazdaság kibocsátása 2025-ben meghaladta a 4,4 ezermilliárd forintot, az egy évvel korábbinál 6,1 százalékkal volt magasabb. A bővüléshez a teljes termelési volumen 2,6 százalékos csökkenése és az árszínvonal 8,9 százalékos emelkedése járult hozzá.
A növénytermesztés volumene 7,9 százalékkal kisebb, az állattenyésztésé 4 százalékkal nagyobb lett. Hazánk 2 százalékkal részesedett az Európai Unió teljes mezőgazdasági kibocsátásából 2025-ben.
A friss meteorológiai jelentésből az derült ki, hogy miközben a tapasztalatok szerint áprilisban átlagosan 40 milliméter eső esik Magyarországon, az idén
mindössze 4 milliméter esett országos átlagban,
vagyis az ilyenkor jellemző mennyiség egytizede. További rossz hír, hogy az országnak csak egy kis részén, a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett tíz milliméternél több eső áprilisban.
Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban, az eddig beérkezett adatok szerint kilenc automata mérőállomáson (ezek közül kettő a fővárosban van) nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában.
Időjárási katasztrófa készül Magyarországon
A bejegyzéshez készített infografika szerint áprilisban nem mért csapadékot
- Encs,
- Kékestető,
- Püspökszilágy,
- Jászapáti,
- Erdőtelek,
- Tarnaméra,
- Kompolt,
- Karcsa
- és Budapest
két meteorológiai állomása. Végezetül a meteorológiai szolgálat arra is felhívta a figyelmet, hogy ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Nem pusztán arról van szó, hogy nem esik az eső, hanem arról is, hogy kiszárad a föld, aminek már egészen súlyos következményei lehetnek.
Az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott mezőgazdasági szempontból:
- alig hullott csapadék, a hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet,
- emellett a gyakori sarkvidéki eredetű léghullámok súlyos fagykárokat okoztak.
Az elemzés szerint az elmúlt héten csak a délnyugati határszélen esett eső, de ott is csak 1-2 milliméter. Van olyan terület az országban, ahol március vége óta gyakorlatilag nem esett eső. Az elmúlt 30, illetve 90 napban 25-45, illetve 20-70 milliméterrel kevesebb eső esett az átlagosnál.
A felszínközeli 20-30 centiméteres talajréteg országszerte kritikusan száraz, a felszín porzik és a 30-60 centiméteres réteg is egyre szárazabb. Az Alföldön és a Mezőföldön a mélyebb rétegek nem tudtak feltöltődni télen, így ott sincs tartalék,
mintegy 80-120 milliméter nedvesség hiányzik a felső egyméteres rétegből a telítettséghez.
Az elmúlt egy hétben az ilyenkor szokásosnál összességében 2-3 Celsius-fokkal hűvösebb volt az idő volt, és nagy volt a napi hőingás. A hőmérséklet csúcsértéke általában 20 fok közelében alakult, majd a vasárnap átvonult hidegfront mögött több fokkal visszaesett. Visszatértek a fagyos éjszakák, a legnagyobb területen hétfő reggelre alakult ki fagy, ekkor mínusz 3 és mínusz 5 fok is előfordult.
Mezőgazdaság: már termésveszteség fenyeget
Az őszi búza a tavasz kezdetén még szépen növekedett, mostanra azonban a csapadékhiány egyre jobban kezd megmutatkozni, zöld tömege stagnál.
A repce kritikus időszakban, teljes virágzásban van, ilyenkor igényelné a legtöbb vizet, de a gyökérzónában egyre kevesebb a nedvesség, így kevés az oldalhajtás, nem kötődnek a virágok.
A nyári kapásnövények csírázásához és a keléséhez áztató esőre lenne szükség, mert a magok igen száraz talajba kerültek.
Az őszi vetésekre vonatkozó közepes aszály egyre nagyobb területre terjed ki az országban.
ez pedig már termésveszteséget fog okozni.
Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú, és egyre nagyobb területen már súlyos aszály tapasztalható. Közben a gyümölcsök sokfelé fagykárokat szenvedtek április második hetében, és azóta is többször előfordultak fagyok az újabb és újabb sarkvidéki eredetű légtömegek hatására.
Az előrejelzés szerint a jövő héten várhatóan megérkezik a délnyugatias áramlás, ami felmelegedést és csapadékot is ígér, addig azonban marad a száraz idő, a talaj tovább szárad és fokozódik az aszály.
A hőmérséklet a jellemzően napos időben egyre emelkedik, szombattól nagy területen melegszik 20 fok fölé a levegő, szombattól megszűnik a fagyveszély.