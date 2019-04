Így szerettesd meg a gyermekeddel az olvasást

Egy kutatás szerint a folyamatosan online lévő fiatalok több mint fele egyetlen könyvet sem olvas el egy év alatt. Az olvasás megszerettetése már a legkisebb korban elkezdődhet, de sosincs késő. Április 23-án, a könyv világnapján például számos program nyújt lehetőséget arra, hogy újra felfedezzük a könyvek varázslatos világát. A történetek a K&H gyógyvarázs mesedoktoroknak köszönhetően több ezer beteg gyermek lelki gyógyulásához is hozzájárultak már. Így a tapasztalatok alapján a szervezők összegyűjtöttek 5 tippet arra, hogy hogyan szerettethetjük meg gyermekeinkkel is az olvasást.

A K&H gyógyvarázs mesedoktorok program több mint 50 000 önkéntese járult már hozzá a kis betegek gyógyulásához, mielőbbi felépüléséhez – olvasható a pénzintézet közleményében. A segítők tapasztalataik alapján 5 tippet gyűjtöttek össze, hogy akár kisgyermekkortól kezdve hogyan szerettethetjük meg a fiatalokkal az olvasást, s ezeket szedték csokorba a könyv világnapja alkalmából:

1. Esti mesék a legkisebbeknek

A lefekvés előtt elmondott vagy felolvasott esti meséknek döntő szerepe van abban, hogy a gyermekek már a legkisebb kortól pozitív élményt kapcsoljanak az olvasáshoz. A szülők hangján megszólaló szereplők és a picik életkorának megfelelő tempójú történetvezetés elősegíthetik a mesék, a könyvek megszerettetését. Az olvasáshoz kapcsolt közös pozitív élmény és nyugalmi állapot pedig támogatja a későbbi önálló olvasást is.

2. Közös felolvasás

Öt-hat éves kortól – ha már ismerkednek a betűkkel – csemetéink át is vehetik a mesélő szerepét. Ilyenkor bátoríthatjuk őket a mese közös felolvasására, hiszen így gyakorolják az olvasást. Eljátszhatjuk a szereplők mimikáját, mozdulatait, ezzel is és tovább erősítve az olvasáshoz csatolt jó élményeket.

3. Olvasókuckó kialakítása

Az olvasás még izgalmasabb lehet, ha akár a szoba közepén bunkert építünk. Zseblámpával világítva a kalandos történet még szórakoztatóbb, ami biztosan tetszeni fog a kicsiknek. A kamaszodó fiatalok már inkább arra vágynak, hogy elvonuljanak a világtól és egyedül legyenek. Számukra alakítsunk ki saját olvasókuckót, ahol egy babzsákfotelben vagy függőágyban fekve, egy hangulatos olvasólámpa fénye mellett, kényelmes környezetben falhatja kedvenc történeteit.

4. olvasás 3D-ben

Az olvasással kapcsolatban számos program közül válogathat a család, legyen szó akár az Olvasás Éjszakájáról vagy az éppen aktuális, 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról – ami április 25. és 28. között várja a látogatókat, külön gyermekrészleggel. Gyermekeink találkozhatnak kedvenc írójukkal, készíthetnek közös fotót, és természetesen dedikáltathatják vele kedvenc könyvüket, hogy hazatérve a könyvespolcon álló gyűjteményük dísze legyen. Próbáltátok már az olvasást 3D-ben? Itt ezt is megtehetitek.

5. E-book: a digitális generáció könyve

A digitális világban felnövő fiatalok gyakran szívesebben veszik kézbe az elektronikai eszközöket, mint a könyveket. Ha azt tapasztaljuk, hogy gyermekünk is inkább a modern eszközöket részesíti előnyben, akkor egy e-book segítségével is megszerettethetjük vele az olvasást, hiszen könnyen hordozható, a tárhelye kapacitásától függően több száz könyv is elférhet rajta, mégsem foglal sok helyet – így akkor sem kell lemondania kedvenc történeteiről, ha egy hosszabb utazásra vagy családi nyaralásra indulunk.