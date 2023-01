Bár a címben feltett kérdésre sokan csak legyintenek, jogilag már egyáltalán nem ilyen egyértelmű, de mindenki megnyugodhat: a megyei néven vásárolt e-matricák is érvényesek a vármegyékben. A január 1-jétől hatályos Alaptörvény ugyanis lehetővé tesz egy átmeneti időszakot az ilyen termékek nevének megváltoztatására – közölte a Simple, amely kiemelte, hamarosan az alkalmazásban is megjelenik a vármegye megnevezés, de a korábban megyei néven megváltott jogosultságok is érvényesek az adott vármegye díjköteles úthálózatára.



Fotó: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

A közlemény azt is megjegyzi, az áremelések után érdemes lehet előre megbecsülni az autópálya-használati költségeket.

Két vármegyei matrica vásárlása esetén

2022-ben két megyei matrica mellé akár kilenc darab heti (3820 forint/darab) vagy hat darab havi (5210) e-matricát is vásárolhattak anélkül, hogy elérték volna az éves országos e-matrica árát (46 850 forint).

2023-ban hat darab heti (5500) vagy négy darab havi (8900) e-matrica vásárlása éri meg két darab vármegyei e-matrica mellé (5720).

Három vármegyei matrica vásárlásakor

2022-ben három megyematrica mellé is befért még hét darab heti vagy öt darab havi.

2023-ban öt darab heti vagy három darab havi e-matrica mellett érné meg három vármegyei matricával közlekedni az autópályákon.

Négy vármegyei matrica vásárlásánál

2022-ben négy megyei matrica mellé még hat darab heti vagy akár négy darab havi vásárlása is megérte.

2023-ban négy darab heti vagy három darab havi matrica fér be a négy vármegyei e-matrica mellé anélkül, hogy a végösszeg túllépné az éves országos e-matrica árát.