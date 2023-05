A Magyar Postától érkezett szakember, Törőcsik Gergő erősíti az Osztrák Posta magyarországi leányvállalatát, az Express One Hungary-t a tavasztól.

Törőcsik Gergő a magyarról az osztrák postára váltott

Fotó: Express One

A társaság közleménye szerint Törőcsik Gergő a leánycég kereskedelmi igazgatója lett. Előzőleg több mint tíz évet töltött el a szakterületen különböző cégeknél. Az Edutus Egyetemen szerezte diplomáját kereskedelem és marketing szakirányon, majd hosszú ideig a Realm Global Kft.-nél volt értékesítő. Innen váltott a DHL-hez, amelynél a panaszos ügyek kezelésétől az értékesítésen át az üzletfejlesztésig számos területtel foglalkozott. 2017 és 2018 között az e-kereskedelmi üzletfejlesztésért felelt,

irányítása alatt sikerült növelni az e-kereskedelmi üzletrészt a DHL portfóliójában.

2018 decemberétől a Magyar Posta logisztikai termékfejlesztési igazgatójaként dolgozott. Hozzá köthető az MPL 400 új csomagautomatájának bevezetése, és a szolgáltatás elektronikus megrendelését biztosító informatikai alkalmazás, az MPL API bevezetése is.

2023 tavaszától már a tavaly 45 százalékos növekedést produkáló Express One Hungary Kft. kereskedelmi igazgatója, ő irányítja az értékesítést, marketinget és ügyfélszolgálatot. Részt vesz az üzleti stratégia kialakításában, az üzletfejlesztésben és új szolgáltatások bevezetésében. „Jelentős kiscsomaglogisztikai tapasztalattal és az iparágban termékfejlesztés terén elért eredményeivel Gergő egészen biztosan hozzájárul majd a cég további dinamikus növekedéséhez. Érkezésével az Express One Hungary Kft. növelni tervezi jelenlétét a magyar online kiskereskedelemhez kapcsolódó logisztikai szolgáltatások piacán, miközben a jövőben is megbízható és hatékony kiscsomagos kézbesítési szolgáltatást nyújt vásárlóinak” – idézi a közlemény Pesztericz Pétert, a kft. ügyvezető igazgatóját. Törőcsik Gergő célja, hogy tovább bővítse a társaság jelenlétét a célpiacokon, valamint támogassa a jelenlegi trendekhez igazodó innovációt, fejlesztéseke.