Gyakoribbak a defektek azóta, amióta a futófelület mélységének csökkentését is bevetik az abroncs gördülési ellenállásának mérséklésére azért, hogy az autó kevesebbet fogyasszon – számolt be egy finnországi abroncsértékesítő. Ez még inkább igaz az e-autók abroncsaira.

Akár a kevésbé mély futófelület is lehet a bűnös

Nagyobb lett viszont a hatótávolság

Az elektromos autók abroncsait ugyanis a gördülési ellenállás figyelembevételével fejlesztették ki. Ennek érdekében a futófelület mélységét csökkentették, így viszont az éles kövek könnyebbek ki is szúrják az abroncsot – közölte a finn Kauppalehti kereskedelmi lappal Lauri Kortesalmi, a Lapin Kumi Oy nevű társaság oului részlegének abroncsértékesítője. Az abroncs horonymélysége az eddigi 7-8 milliméter helyett most 6,5 milliméter. „Tizenkét éve dolgozom a gumiiparban. Ezalatt az idő alatt az abroncsok defektállósága gyengült” – jelentette ki. A nyilatkozata napján is több olyan autóról értesült, amelynek egy kő lyukasztotta ki a gumiját. (Viszont kő Oulu közelében most éppen van bőven: több útépítés zajlik.)

Mindig meg kell alkudni

Az abroncsok termékfejlesztése állandó egyensúlyozás – jelentette ki a lapnak Mikko Liukkula, a Nokian Tyres fejlesztési menedzsere. A végeredmény mindig kompromisszum a különböző tulajdonságok között, mint például a kopásállóság, a nedves tapadás és a gumiabroncs zaja. Néhány éve valóban a gördülési ellenállás javítása vált fontossá a károsanyag-kibocsátás csökkentése, az üzemanyag-hatékonyság és az elektromos autók hatótávolságának növelése érdekében. A gördülési ellenállás csökkenthető

a gumiabroncs futófelület-keverékének tulajdonságainak fejlesztésével,

a horonymélység csökkentésével

és a vázszerkezet könnyítésével.

A Lapin Kumi üzletében történt mérés alapján egyes belsőégésű motoros autógumik horonymélysége 8 milliméter, de a legtöbbé már csak 7 milliméter.

A korábbi évek 10 milliméteres horonymélysége már egyetlen utólag szerelt abroncsban sem mérhető.

Lauri Kortesalmi tájékoztatása szerint az e-autók horonymélysége a legalacsonyabb, de az ezekben jellemző 6,5 milliméteresre van példa belső égésű motoros autók abroncsainál is, például a Michelin E Primacy esetében. „Viszont egy ilyen márkás abronccsal akár 2 milliméteres futófelületet is el lehet vezetni, továbbá a mintázatnak köszönhetően az abroncs vízsűrűségi tulajdonságai meglehetősen jók maradnak" – tette hozzá. Végül is ezért alacsony az elektromos autó gumiabroncs profilja, és vékony a futófelülete.

Arról egyébként, hogy ezen a nyáron a finnországi gumiabroncs-üzletek szerint sok e-autó abroncsa lyukadt ki az észak-finnországi murvás utakon és útépítéseken, korábban beszámolt a finn állami rádió, az Yle.