A hidrogén üzemanyagcellás motorvonat ideális megoldás lehet a magyar vasúti járműállomány modernizálására – közölte Balázs Gáspár, az Alstom Magyarország igazgatója a Hungrail Magyar Vasút 2023 konferencián.

Hidrogénüzemű Alstom-szerelvény.

Fotó: Julian Stratenschulte / AFP

Az igazgató kulcsüzenetei szerint:

Ha a kormány elfogadja a 10 évre előretekintő nemzeti vasúti járműállomány-stratégiát, az évekre biztosíthatja az iparág stabilitását és lerakhatja a hazai gyártókapacitások alapjait.

A már hagyományosnak számító technológiák mellett az Alstom a közvetlen károsanyag-kibocsátástól mentes hidrogén hajtású szerelvényeket is biztosítani tudja a MÁV számára.

A hidrogénhajtás csak az egyik tétel a társaság palettáján

A stratégia elfogadása esetén az Alstom minden eddiginél nagyobb hazai hozzáadott értékkel száll versenybe a járműállomány cseréjét és modernizációját szolgáló megrendelésekért – jelentette ki Balázs Gáspár. A társaság le tudja fedni a gördülőállományt érintő igények teljes palettáját a többáramnemű mozdonyoktól, a regionális vonatokon át egészen a HÉV elővárosi szerelvényeiig. Olyan speciális igényeket is ki tud szolgálni, mint a közvetlen károsanyagkibocsátástól teljesen vagy részben mentes szerelvények, illetve a nagysebességű vonatok. Nagy jövőt jósol ezeknek a technológiáknak Magyarországon és Európában is, mert ezekkel jelentősen nő az utazás kényelme, kiválthatók a dízelmeghajtású járművek, valamint Magyarország bekapcsolódhat az európai nagysebességű hálózatba.

Az igazgató ismertette, hogy jelenleg az Alstom az egyetlen vasútiszerelvény-gyártó a világon, amely eddig hidrogén üzemanyagcellás vonatot állított be a kereskedelmi utasforgalomba. A hidrogénvonat már 8 európai országba látogatott el.

Németországban napi használatban vannak ilyen szerelvények és teljes mértékben implementálhatók a magyar vasúti közlekedési rendszerbe.

Mátranovákon készül a hidrogénvonat forgóvázkerete

Elindult a társaság 650 fős mátranováki forgóvázkeret-gyárának egység modernizációját célzó Mátranovák 2030 fejlesztési program. 2022 nyara óta ott készül a jelenleg csúcstechnológiának számító hidrogénvonat forgóvázkerete is. Ez a gyár Nógrád vármegye legnagyobb foglalkoztatója. A „Made in Mátranovák” fogalom Balázs Gáspár közlése szerint mára az ott gyártott alkatrészek magas minőségének garanciájává vált. Mint elmondta, az iparág izgatottan várja, hogy a kormány elfogadja a nemzeti vasútfejlesztési stratégiát és kiírja a tendereket. Ez évekre kiszámíthatóságot és munkát biztosítana a hazai vasútiszerelvény-gyártók részére, miközben a kormányzati tervekben szereplő nemzeti gyártóipar alapjait is megteremtheti, megerősítheti.

Nyolcvanezer főt foglalkoztat a francia társaság

Az Alstom a nagysebességű vonatoktól, metrókon, egysínű vonatokon, villamosokon át a kulcsrakész rendszerekig, szolgáltatásokig, infrastruktúráig, az irányítórendszerekig és a digitális mobilitásig az iparág legszélesebb portfólióját kínálja különböző ügyfeleinek. A 63 országban való jelenlétével és 175 nemzetiségű, több mint 80 ezer fős tehetségbázisával a tervezésre összpontosít, innovációs és projektmenedzsment-képességeit oda összpontosítja, ahol a mobilitási megoldásokra a legnagyobb szükség van. A franciaországi tőzsdén jegyzett Alstom 16,5 milliárd eurós bevételt ért el a 2023. március 31-én záruló pénzügyi évben.