Huszonöt közlekedési beruházás valósulhat meg az év első napjától külön kötelezettségvállalás nélkül az idei költségvetés terhére abból az 56-ból, amely az Integrált Közlekedésfejlesztés OP előirányzata a hazai társfinanszírozáson felül egy új kormányhatározat szerint.

Újabb döntések születtek a Déli körvasút építése érdekében.

Fotó: Magyar Építők

Zöld jelzés a nádorkerti és a közvágóhídi vonatmegállónak

A lehetőség az érintett támogatói határozat meghozataláig érvényes. A kiválasztott projektekben közös, hogy a támogatási kérelmüket már tavaly beadták egy kivételével. Ez az egy viszont a felsorolásnak éppen a legnagyobb értékű beruházása is: a Déli körvasút II. ütemének a CEF2 keretében történő, nem támogatott elemeiről van szó, nevezetesen a nádorkerti és a közvágóhídi új megálló, valamint a kiegészítő létesítmények építéséről. A munka 210,1 milliárd forintba kerülne, a támogatási kérelem beadása mellett pedig 2024-es dátum szerepel.

Nagy kapacitású vonat beszerzése, és fejlesztések előkészítése indulhat

A most hátszelet kapott beruházások közül a második legnagyobb értékű – 112,9 milliárd forintos – annak a 19 nagy kapacitású Stadler gyártmányú KISS villamos motorvonatnak a beszerzése, amely majd a MÁV-Start flottáját fogja erősíteni. A szerelvények 600 ülőhelyesek lesznek, óránként 160 kilométeres sebességgel kell tudniuk haladni, kerékpárt is lehet majd rajtuk szállítani, és akadálymentesen lesznek. Indulhatnak az elővárosi vonalfejlesztések előkészítései is, ezek a Rákospalota–Újpest–Vác–Vácrátót vonalé (3,3 milliárd forint) és a Kőbánya–Kispest–Lajosmizse vonalé (4,1 milliárd forint). Hasonló munka a gödöllői és a csömöri HÉV rekonstrukciója és az M2 metróval való összeköttetése, ideértve az üzemképes járművek beszerzését is (7 milliárd forint).

Lázár János kiment a tüntetők közé és lehűtötte a kedélyeket Az építési és közlekedési miniszter személyes egyeztetésre hívta a tiltakozókat, akik a Déli körvasút miatt vonultak a minisztérium elé.

Előkészíthető még az észak-déli HÉV-vonalak összeköttetése (7,4 milliárd forint), a kelenföldi intermodális csomópont kialakításának egy része (0,6 milliárd forint) és a Kis-Gellért hegyi alagút felújítása (0,3 milliárd forint). Már tervezhető a Zalaszentiván-Nagykanizsa vonal fejlesztése is (3,7), vagy a Püspökladány–Debrecen vonal korszerűsítése a Szajol–Debrecen vonal ETCS vonatbefolyásoló rendszerrel való felszerelésével együtt (5,4 milliárd forint.)

Szintén indulhat a Szeged–Makó elővárosi közlekedés (2,7 milliárd forint) vagy a Hatvan–Füzesabony vasútvonal fejlesztésének (2,0 milliárd forint) az előkészítése számos további projekt mellett.

Néhány vonal villamosítás indítása még nem indulhat el

Persze, ettől (a felsorolás nem volt teljes) még nem dőlhet hátra az állami vasúttársaság, ugyanis több fontos projektje a várólistán maradt. Ilyen a legdrágábbak közül

a (Debrecen)–Apafa–Mátészalka vasútvonal villamosítása és pályafejlesztése (141,5 milliárd forint),

a Kőbánya–Kispest–Dabas vasútvonal villamosítása és elővárosi fejlesztése (190 milliárd forint),

de várnia kell a 12+6 akadálymentes, egy-áramnemű HÉV szerelvényre is a szentendrei vonalra (113,8 milliárd forint),

vagy az Újfehértó–Nyíregyháza, illetve a Debrecen–Nyíregyháza szakasz I. ütem fejlesztésére (105 milliárd forint.)

Az elektromos busszal kicsit várni kell

Nem került fel a most kiemelt beruházások közé az a 15 elővárosi, zéró emissziós és 200 ülőhelyes elővárosi villamos motorvonat sem, amelyek együtt 54 milliárd forintba kerülnének, de két, ugyanolyan nagy kapacitású motorvonat sem (11,9 milliárd forint), amelyből 19 viszont már beszerezhető, nem beszélve további pályafejlesztések soráról.

Természetesen ezekről sem kell lemondani, csak meg kell várni az uniós támogatási kérelem jóváhagyását.

Ugyanez áll egyebek mellett a Nyugati Pályaudvar bevezető szakaszának fejlesztésére (18 milliárd forint), az észak-balatoni vasúti megállók korszerűsítésére (14 milliárd forint), vagy a debreceni 1-es villamosvonal felújítására és 9 új villamos vásáslására (23,2 milliárd forint).

Nem került be a 25 kiválasztott projekt közé egyetlen olyan sem, amelyet a Budapesti Közlekedési Központ valósítana meg. (Viszont a kormány a napokban egy nagyon kedvező döntést hozott a fővárosi közlekedés szempontjából.) A még türelemre kényszerülő budapesti elképzelések a következők:

az Eurovelo kerékpárút fővárosi szakaszának fejlesztése az Építési és Közlekedési Minisztériummal (5,25 milliárd forint)

38 troli beszerzése és a vezetékek átépítése (8,8 milliárd forint),

egyes fővárosi kötöttpályás projektek előkészítése (10 milliárd forint),

a Déli pályaudvar korszerűsítése, valamint Kis-Gellért-hegyi alagút felújítása a szaktárcával, de az utóbbi előkészítése megkezdődhet (28,5 milliárd forint).

A minisztériummal közös beruházás lenne a Göncz Árpád Városközpont felújítása (8 milliárd forint),

és a Budai fonódó villamos II. üteme is (39 milliárd forint).

Egyelőre hoppon maradt Kaposvár (6,71 milliárd forint) és Paks (4,3 milliárd forint) elektromosbusz-vásárlási terve is.