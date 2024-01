A kormány hamarosan megkapja az Energia21 Kezdeményezés által a közúti közlekedés zöldítésére vonatkozó javaslatcsomagot. Az előző – még az első – csomag eredményeként került társadalmi egyeztetésre az akkumulátorgyárakra vonatkozó környezetterhelési szabályozás szigorítása – válaszolt a Világgazdaságnak az Energia21 kezdeményezője és szervezője, Palkovics László.

Ilyen elektromos busz is futhat majd a magyarországi utakon.

Fotó: AFP

A mostani, tíz pontból álló javaslatcsomag szerint egyebek mellett szükség van a már elindított zöldautó- és zöldbusztámogatások folytatására, továbbá zöldkamionprogramok indítására. E problémakört legutóbbi (havonkénti) megbeszélésükön vették sorra a múlt év végén létrejött Energai21 tagjai: közéleti, tudományos és gazdasági szakértők.

Civil kezdeményezésként azt a javaslatot tettük, hogy a városi közlekedést dekarbonizálni kell, de maga a megoldás a kormány döntése

– közölte Palkovics László a zöldítés forrásaira, ütemezésére, az adott feladatok határidejére és az elérendő állapotára vonatkozó kérdésre. Ugyanakkor jelezte, hogy már most is élvez támogatást a városi közösségi közlekedésben az elektromos autóbuszok használata, de ezt a folyamatot fel kell gyorsítani.

Persze nem csak az elektromos közlekedés zöld. Majdnem zéró emissziós a hidrogén használata is, amire kétféle technológia létezik – magyarázta a volt miniszter. Az elsőnél a hagyományos belső égésű motor éget hidrogént, és bár ilyenkor észlelhető némi kibocsátás a nitrogén oxidálásakor, az semlegesítődik a motorban. A másodiknál a hidrogén-üzemanyagcellában előállított áram hajtja a busz motorját.

Óriási lehetőséghez juthatnak a magyar buszgyártók

A közlekedés zöldítéséhez rengeteg pénzre van szükség. A Volán vállalatoknál hatezer buszt kell majd lecserélni kibocsátásmentesre vagy a környezetet jobban kímélőre. Az új járművek kicsit többe is kerülnek a meglévőknél, igaz, az ehhez szükséges forrást egyébként is biztosítani kell. „Mindig azt feltételezzük, hogy ezeket a buszokat Magyarországon fogják előállítani” – válaszolt a hazai ipar lehetőségeit firtató kérdésre Palkovics László. Erre szerinte jók is az esélyek, hiszen van több buszgyárunk,

a kizárólag elektromos buszokat előállító, Komáromban megtelepülő BYD,

a debreceni Inter Tan-Ker, amely együttműködésben szintén gyártott már olyan buszt, amely zéró emissziós hajtáslánccal szereltek,

és a győri Kravtex, amely maga fejleszti az elektromos hajtásláncú autóbuszát,

illetve nem feledkezhetünk meg legtradicionálisabb márkánkról, az Ikarusról sem, amelynek már több busza is fut hazánkban.

Ezeknek a társaságoknak azonban árban is meg kell felelniük ahhoz, hogy a Volánoknak adjanak el járművet, és eleget kell tenniük egy sor versenyképességi szabálynak.

Több autósnak kellene tömegközlekedésre váltania

A javaslatcsomag egy további eleme arra vonatkozik, hogy milyen eszközöket használunk a közösségi közlekedésben, egy újabb pedig az utazási szokások átalakítására. Mindenki érti ugyanis, hogy egy adott közlekedési megoldás miért környezetkímélő, de a lakosságot ösztönözni is kellene arra, hogy a személyautó helyett nagyobb arányban használja a tömegközlekedést. „Javaslatunk a tömegközlekedés egyszerűbbé, olcsóbbá tételét fogalmazta meg” – közölte Palkovics László.

A kormány elé kerülő elképzelés része továbbá, hogy a magánszemélyek is tegyenek a közlekedésükkel járó kibocsátás csökkentésére például az utazásik megtervezésén keresztül. A mostani javaslatcsomagon belül azonban Palkovics László összességében a tömegközlekedési eszközök zöldítését értékelte a legnagyobb horderejűnek.

Van, ahol a hidrogén a befutó

A fentiekhez, azaz az utazásra vonatkozókhoz hasonlók az Energia21-nek az áruszállítás zöldítésére vonatkozó javaslatai is. Ezen a területen azonban – mint Palkovics László rámutatott – máris jelentős átszerveződés zajlik, különösen a városi, a települési áruszállításban, főleg kisteherautókat érintve.

Mostanra ugyanis több, Magyarországon működő nagyobb logisztikai cég is úgy döntött, hogy a nagy teherautóit nem dízelmeghajtásúra, hanem például hidrogénhajtásúra cseréli.

Ebben a szegmensben valószínűleg ez lesz a jó megoldás. Viszont a távolsági áruszállításban egyértelműen a vasúttal kell számolni, hiszen

a vasút a leginkább környezetkímélő és energiahatékony megoldás.

Folytatni kell a vasút villamosítását

A vasút esetében is két területtel kell foglalkozni: a hálózat-, illetve a járműállomány fejlesztésével. Ami a hálózatot illeti, egyelőre nem túl jó a Magyarország keleti és nyugati része közötti vasúti összeköttetés. „Hiába építettünk meg három hidat, ha azokhoz a másik oldalon nem csatlakozik megfelelő vasúti kapcsolat” – mutatott rá az Energia21 vezetője. Mindez környezetvédelmi engedélyezés kérdése is.

Ennek ellenére nagyon gyorsan dönteni kell Budapest vasúti elkerüléséről, vagyis arról, hogy a Záhony és Győr között pálya ne érintse Budapestet.

Ehhez szükség lesz egy új Duna-hídra is, amelyet a legutolsó állapot szerint Dunaújvárosnál építenének meg. Ezzel nemcsak magyarországi, hanem európai szempontból is egy komoly vasúti hálózat jönne létre.

Ám hiába energiahatékony a vasút, ha a szerelvényeket dízelmotoros mozdony vontatja, vagyis folytatni kell a villamosítást. Azokon a viszonylatokon, amelyeken ez nem éri meg, alternatíva a hidrogénhajtás is, illetve a felsővezetéket nem igénylő, tisztán elektromos (akkumulátoros) hajtású mozdony használata. Tény viszont, hogy Magyarországon ezen a téren gyorsítani kell.

Az Energia21 tíz ajánlása a közúti és közösségi közlekedés témakörében A tudatos és tervezett közúti közlekedés fontosságának hangsúlyozása, ezzel együtt a járműforgalom energiahasználatának optimalizálására országos kommunikációs kampányok indítása. A gépjárművek korának megfelelő műszaki állapot folyamatos biztosítása, állagmegóvásának elősegítése, akár a szabályozási környezet szigorításával. A gépjármű közlekedés terén szükséges a zöldenergiával működő járművek arányának növelése. Ezért az eddigiekben elindított „zöldautó”-, „zöldbusz”-támogatások folytatását szükségesnek tartják, valamint javasolják a „zöldkamion”-programok elindítását is. A zöldenergia elterjedését támogatni szükséges a közlekedés terén, melyhez a hazai töltési infrastruktúra további fejlesztésére van szükség. A közösségi közlekedés teljes dekarbonizációját javasolják célul kitűzni 2035-re, melyhez a meglévő stratégiai célkitűzések mellett komplex fejlesztésfinanszírozási program elindítása szükséges. A közösségi közlekedés részarányának növelését célzó intézkedések, támogatási, szabályozási és ösztönzőrendszerek kialakítása a személy- és áruszállításban egyaránt. A vasút infrastrukturális megújítását célzó közberuházási program megvalósítása, kifejezetten az alábbi területeken:

a) Budapest mint európai vasúti csomópont,

b) nagy sebességű vasút kiépítése és fejlesztése,

c) a vasúti áruszállítás arányának növelése. Kombinált és összehangolt utazási kínálat országosan, kihasználva az elektrifikáció mellett az autonóm közlekedésben rejlő jövőbeni lehetőségeket is. A történelmi városközpontokban a jövőre nézve zéró kibocsátású övezetek szabályozási környezetének létrehozása javasolt a nagyvárosok számára. A közösségi közlekedést és annak használatát ösztönző és népszerűsítő, országos szintű kampányok indítása.

Górcső alatt a nukleáris energia

Az Energia21 tagjai a harmadik megbeszélésükön az atomenergiát veszik majd sorra. Körbejárják a nukleáris erőművek kínálta lehetőségeket – ezen belül is a kis moduláris reaktorokét –, és megvitatnak egy felelősségi kérdést: a nukleáris hulladék sorsát. Olyan energiatermelő megoldásokat kell ugyanis a továbbiakban előtérbe helyezni, amelyek kisebb nukleáris kockázatot, terhelést jelentenek. Szegedi kutatók pedig már értek el kiváló eredményt a nukleáris hulladék lézeres ártalmatlanítása terén – idézte fel Palkovics László.

Programdömping a megbeszélések között

Az Energia21 mind a tíz, általa megtárgyalt téma köré szervez egy vidéki roadshow-t is, amelyek részeként mindig tart egy konferenciát. Az energiatárolás témakörében tartott első ilyen rendezvénye Győrben volt. Az ottani programban volt egy mobil kiállítás, amely egy napelemmel szerelt lakóház energiatároló rendszerét szemléltette, ki lehetett próbálni elektromos járműveket is, a gyerekprogramnak pedig volt közlekedésbiztonsági része. Az Energia21 már szervezi a további roadshow-helyszíneket, amelyek között – tekintettel a télre – van nagy egy befogadóképességű csarnok is.