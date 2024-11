Vadonatúj atomjégtörő csobbant a tengerbe

További atomjégtörők készülnek

Jelenleg hét atomjégtörő üzemel az Északi-sarkvidéken.

A három univerzális atomjégtörő, az Arktyika, a Szibir és az Urál az új generációhoz tartozik,

a régebbiek közül a Jamal, az 50 Let Pobedi, a Tajmir és a Vajgacs képezi a flotta részét.

A Balti Hajógyárban egyidejűleg három új atomjégtörő hajó készül. Az év végén várhatóan felvonják a zászlót és átadják a Jakutyiját. Az idén januárban kezdődött a Leningrád atomjégtörő építése és a távol-keleti Zvjezda Hajógyárban folytatódik a legnagyobb teljesítményű orosz atomjégtörő, a flotta majdani zászlóshajója, a 10510-es projektszámú Rosszija építése is.

A most vízre bocsátott Csukotka és a többi, 22220-as projektszámú, 9-es jégosztályú atomjégtörő közös jellemzője, hogy kettős merülésűek, azaz képesek a nagy szibériai folyók torkolatának sekély vizén is törni a jeget, használhatóvá téve télen is a kikötőket, illetve tavasszal a jégzajlás idején is bevethetők az áradásokat okozó jégtorlaszok ellen. A most vízre bocsátott Csukotkát 2020-ban kezdték el építeni. A meghajtást biztosító két RITM-200-as reaktort, illetve a főegységeket már a szárazdokkban beépítették.

Ez a legrövidebb útvonal

Az északi-tengeri hajózási útvonal a legrövidebb utat biztosítja Eurázsia nyugati része és az ázsiai-csendes-óceáni térség között. Az útvonal a Barents- és a Kara-tenger határán kezdődik (a Kara-kapu-szorosnál), és a Bering-szorosnál (Gyezsnyov-foknál) ér véget. Az útvonal teljes hossza 5600 kilométer, az Északi-sarki-óceán, ismertebb nevén a Jeges-tenger (a Kara-, Laptyev-, Kelet-Szibériai- és Csukcs-tenger) mentén húzódik és az Északi-sarkvidék kikötőit és Szibéria nagy folyóit szolgálja ki. Az Oroszoroszági Föderáció sarkvidéki területein hat jelentős kikötő működik: Szabetta, Dikszon, Dugyinka, Hatanga, Tyikszi és Pevek.