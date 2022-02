Mi volt a szándékuk a Godot Katalizátor pályázattal és a díjjal?

A Godot Art Fairrel megvalósult az a célunk, hogy évről évre befogadó teret adjuk a fiataloknak, ahol megmutathatják magukat, láthatóvá és hozzáférhetővé válik a munkájuk, és az eladások további alkotásra ösztönözzék őket, csökkenjen a pályaelhagyó művészek száma. A Katalizátor-díj továbblépés ehhez képest. Kétévente írjuk ki 35 év feletti művészek és minimum öt éve működő művészcsoportok számára. Májusban hirdetjük ki a győztest, akit szakmai zsűri választ ki. A fődíj egy önálló kiállítás a budapesti GICA tereiben és egymillió forint. A Godot Kortárs Művészeti Intézetet tíz éve kezdtük kitalálni, és eleve tudtunk lassú folyamatokban, organikusan építkezni. A fejünkben ott vannak a honnan hová lépések, tudjuk, milyen utat kell végigjárni, és hová szeretnénk eljutni. Azért kell a Godot Katalizátor-díj mert a pályakezdő művészeket már többen segítik, de a 35 fölötti korosztály gyakran vákuumba ér. Már túl vannak a kezdeti sikereken, ösztöndíjakon, csoportos kiállításokon, megtalálták a hangjukat, de még nem érkeztek be. Mi őket szeretnék pályára állítani.

Fotó: Wirth Abigail / GICA

A Godot Art Fair kezdetekor az a vád érte önöket, hogy a galériás árak alá mentek, és ez rosszat tesz a piacnak, ugyanakkor számos követőjük akadt. Mit gondol erről?

Volt erre egy víziónk, és működik, amit elgondoltunk. Ismertük a kortárs művészeti színtér és a galériák problémáit, és ezekre kerestük a válaszokat egyebek közt a Godot Art Fair megrendezésével. Hat év távlatában is úgy vélem, nem tett rosszat a transzparencia, ide nagyon sok ember eljön, és vesz műtárgyat. Képessé tettük őket a műkereskedelmi árak értelmezésére, és megszűnt a vásárlók bizonytalansága, amikor belépnek egy kortárs galériába. A fiatalok mellett bemutattuk a Godot Galéria művészeit is, rögtön értelmet nyert, hogy mi miért annyi, a másik pedig miért amannyi. Az is fontos lépés, hogy a webshopban kiírjuk az árakat, minden nyilvános, és magyarázattal szolgálunk, ha megkérdezik, mi miért ennyi. Vásárlóink 95 százaléka új belépő, ami alátámasztja, hogy igenis van igény a művészetre. S aki nálunk megveszi az első képét, utána nem csak nálunk fog vásárolni, a forgalomnövekedés a többi galériánál is lecsapódik, az egész piaci szegmensre hat a mi vásárunk.

Belépőjegyet szedtek a kiállításokra. Elfogadta a közönség?

Abszolút. A művésznek is pénzbe kerül az alkotás, és nekünk is bevétel kell a hely fenntartására vagy a díj kifizetésére. Szeretnénk függetlenül működni az állami pályázati rendszertől, tehát gazdaságilag működőképesnek kell lennünk, ezért több lábon állunk. A pandémia miatt nincsenek rendezvények, amelyekre bérbe adhatnánk a helyiséget, de a kiállításainkra eljönnek az érdeklődők, és elfogadják a belépőjegy létét. Ez fontos, mert az elmúlt évtizedekben valóban az volt, hogy a kiállításokon a pogácsától kezdve a boron át mindent ingyen adnak a galériák, és a művész is ingyen dolgozik, örüljön neki, hogy kiállíthat. Mi szeretnénk ezt a hozzáállást lebontani, és afelé vinni a dolgot, hogy ebben munka van a művész és a galéria részéről is. Ahhoz, hogy fenn tudjuk tartani a helyet, próbálunk olyan izgalmas és jó kiállításokat és élményeket nyújtani, amelyekre érdemes eljönni. Ez viszont csak akkor működik, ha van bevételünk.

Létrehozták a Godot Labort, amely egy fiatalokból álló csapat.

A művészek többségével a Godot Art Fair kapcsán kezdtünk együtt dolgozni. Kialakult köztünk egy bizalmi kapcsolat, az online felületen is működnek az eladások, és galériaként is mögéjük álltunk. Nálunk nem elvárás az akadémikus út, az számít, hogy az alkotónak legyen egyedi, saját világa. A hazai műtárgypiac volumene mérföldekkel le van maradva a világ műtárgypiacától, bőven van benne potenciál, ha kilépünk a szűk szakmai közegből. A kortárs művészetet ki kell engedni az elefántcsonttoronyból. Akkor fog működni, ha van közönsége. 2022 novemberében Bukta Imre-kiállításra készülünk a GICA teljes terében, mind a négy emeleten, és még a mellettünk lévő csarnokot is kibéreljük. Szeretnénk elhozni több tízezer embert erre a kiállításra. Ennek bizony az a módja, hogy a marketingbe be kell fektetni egy nagyobb összeget, ki kell vinni az utcára a hírét.