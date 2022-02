Akár 55 millió fontot (23,7 milliárd forintot) is adhatnak Francis Bacon Trockij-triptichonjáért a Cristie's jövő heti aukcióján az aukciósház várakozásai szerint.

Az ír származású Bacon (1909-1992) utolsó nagy műveinek egyike a Triptichon 1986-7 című alkotás. A három táblából álló kompozíció első képén Woodrow Wilson amerikai elnök látható, amint távozik az első világháborút lezáró békeszerződések aláírásának helyszínéről, a második képen a festő barátja, John Edwards absztrakt figurája, a harmadikon egy vérfoltos papírlap, amely Lev Trockij orosz forradalmár 1940-ben, Mexikóvárosban történt meggyilkolására utal.

A brit aukciósház 35 és 55 millió font közé teszi az alkotás lehetséges leütési árát.

Az árverést, ahol más 20. és 21. századi mesterműveket is eladásra kínálnak, Londonban tartják március 1-jén.

Az árverés kínálatában szerepel Lucian Freud portréja, a Girl with Closed Eyes (Lány csukott szemmel), amelyért 10-15 millió fontot várnak.

Ugyanazon az estén egy másik aukciót is tart a Christie's Art of the Surreal címmel.

A szürrealista alkotások árverésének sztárja Pablo Picasso egy 1929-es önarcképe lehet.

A La fenetre ouverte (Nyitott ablak) című kép, mely a spanyol művészt és múzsáját, Marie-Thérese Waltert ábrázolja, 14-24 millió fontért kelhet el a becslések szerint.