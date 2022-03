Idén tavasszal Maezava Juszaku japán milliárdos éppen a Phillipsnél szándékozik eladni Jean-Michel Basquiat 1982-es Ördög című festményét, amelyet mindössze hat éve vásárolt meg a Christie’s aukcióján 57,3 millió dollárért. A tervek szerint a Phillips május 18-i New York-i kortárs művészeti árverésén, árgaranciával értékesítik majd a festményt. Basquiat kétségkívül az aukciós piac sztárjának bizonyult az elmúlt években, 2021-ben három műve kelt el 40 millió dollár feletti áron. Maezava a tehetős orosz gyűjtőkre is számítva választotta a festmény értékesítésére a Phillips aukciósházat, ám a háború az ő számításaiba is beleszólhat, bár a kép az ázsiai gyűjtők profiljába is beleillik. Az alkotást a Phillips londoni, Los Angeles-i és Tajpeji irodájában is kiállítják, mielőtt május 18-án New Yorkban kalapács alá kerül. Basquiat aukciós rekordja 110,5 millió dollár, amit egy 1982-es festmény ért el a Sotheby’snél 2017-ben. Megvásárlója szintén a divat világában tevékenykedő japán milliárdos, Maezava volt, s a kép még mindig a tulajdonában van.