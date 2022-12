Igazi kuriózum és ennek megfelelően a legmagasabb kikiáltási áron, azaz 15 millió forintról indul Semmelweis Ignác kézzel írt német nyelvű szakértői jelentése. Az „anyák megmentőjének” nevezett Semmelweis újra fókuszba került, hiszen jövőre mutatják be a mozikban az életéről készült nagyszabású történelmi játékfilmet, Koltai Lajos rendezésében.

Semmelweis felülmúlhatatlan érdeme, hogy felismerte, az orvosok boncolás után, fertőtlenítés nélkül vizsgálják a várandós nőket, akik emiatt halnak meg indokolatlanul nagy számban a kórházakban, gyermekágyi lázban. A kézmosás bevezetése önmagában ugrásszerű javulást okozott az esetszámokban, ennek ellenére Bécsben az orvostársadalommal nem tudta elfogadtatni a nézeteit. Hazaköltözött és 1851-től a pesti Szent Rókus Kórház főorvosaként dolgozott.

Fotó: Semmelweis Ignác német nyelvű szakértői véleménye, kikiáltási ára 15 millió forint / Hereditas Antikvárium

Ebben az időben gyakran kértek tőle szakvéleményt, ezek egyike kerül most aukcióra.

Semmelweis-levél még sosem szerepelt hazai aukción és bár az orvos kiterjedt levelezést folytatott, nagyon kevés maradt fenn belőle.

1940-ben Korbuly György orvostörténész mindössze 5 eredeti levelet azonosított be tőle, 1962-ben pedig 20-30 kéziratát ismerték. Legutóbb a Christie’s árverésén került kalapács alá egy Semmelweis által írt vizsgálati jelentés, amely 45 ezer fontért kelt el. Az árverési anyagban egyébként egy teljes szülészet, nőgyógyászat fejezet várja az orvostörténet iránt érdeklődő gyűjtőket, magyar és latin nyelvű könyvekkel, bábajegyzőkönyvekkel.

Arany Jánostól egy saját kezűleg írt levelet árvereznek, amit barátjának és orvosának Károlyi Sámuelnek írt 1861-ben, testi-lelki bajairól számot adva.

Károlyi kezelte Arany egyre erősödő fejfájását és fülzúgását és hosszú éveken tartó levelezésükből öt levél maradt fenn az orvostól, amelyben gyógymódokat javasolt és eddig három volt ismert a költőtől. Az árverésre kerülő levélről tudott a szakirodalom, de eddig lappangott, most viszont 2 millió forintos óvatos kezdő árról indul, de várhatóan legalább a duplájára emelkedik majd.

Fotó: Arany János levele nagykőrösi barátjának és orvosának. Kikiáltási ára 2 millió forint / Hereditas Antikvárium

Kazinczy Ferenctől egy verskéziratot árvereznek, 5 millió forintos kezdő áron, amelyet egy erdélyi író barátjához gróf Kornis Mihályhoz írt. Az episztola 1827-ben jelent meg nyomtatásban, s a tétel valószínűleg a Minerva lap szerkesztőségének beküldött, pár apró javítást is tartalmazó kézirat. Páratlanul ritka, árverésen még sosem szerepelt.

Fotó: Kazinczy Ferenc verskézirata, kikiáltási ára 5 millió forint / Hereditas Antikvárium

A dedikált kötetek közt is érdemes válogatni, Eötvös Józseftől például nagyon ritka a dedikáció, most a Gondolatok című kötetét ajánlja barátjának, Kelety Gusztávnak, a kor neves festőjének, aki művészeti ügyekben is tanácsadója volt. Az első kiadású könyv kikiáltási ára 800 ezer forint. Van egy dedikált József Attila, a Nincsen apám, se anyám első kiadása 500 ezer forintért, egy dedikált Kosztolányi 300 ezer forintért, és több Örkény dedikáció 20 és 80 ezer forint közötti kezdő árakon.

A nemzetközi irodalomból egy 1997-es kiadású Harry Potter and the Philosopher’s Stone aláírt példányát kínálják 600 ezer forintért.

A Harry Potter köteteket 80 nyelvre fordították le és több mint félmilliárd példányt adtak el belőlük. Az utolsó kötetből 8 millió darabot vásároltak csak az Egyesült Államokban, a megjelenéstől számított 24 óra leforgása alatt. Nem véletlen, hogy gyűjtői körökben is hatalmas érdeklődés övezi egy-egy ritkább kiadását. A Harry Potter rekorder egy dedikált első kiadás, ami 125 ezer fontért ( 56 millió forint) kelt el egy aukción. A Hereditas aukcióján egy 1959-es londoni kiadású Tolkien Gyűrűk ura kötetet is kínálnak, a szerző autográf aláírásával, másfél millió forintért.

Az Utazás fejezet érdekes tétele egy útikönyv sorozat, a Földrajzi Társaság könyvtára hat műve, eredeti védőborítóval. A tétel kikiáltási ára 300 ezer forint és itt nem a könyveket, hanem a legnagyobb ritkaságszámba menő védőborítókat kell megfizetni.

Bortnyik Sándortól egy aláírt linometszetet kínálnak 800 ezer forintos kezdő áron. A különleges metszet eddig ismert egyetlen darabja Müller Miklós New York-i gyűjteményében van, de az az aukciós tétellel ellentétben datálatlan és nincs aláírva.