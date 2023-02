Az együttműködés központi eleme a Guerlain parfümök emblematikus Bee Bottle üvege, amelyet eredetileg Pochet du Courval üvegkészítő mester készített, 1853-ban, III. Napóleon és Eugénie császárné esküvőjére és az általa belevésett méhecskéről kapta a nevét. Az empire stílust meghonosító császárné egyébként kora „divatdiktátorának” számított, tőle indult el az abroncsos szoknya viselete is.

Fotó: Guerlain

A Bee Bottle üveg napjainkban is a Guerlain legfontosabb parfümös üvegje és most egy különleges, limitált kiadást készítettek belőle, Henri Matisse La Musique (1939) című festményének az ihletésével, a Maison Matisse közreműködésével.

Mind 14 flakont és a palackok dugóját is, egyedileg, kézzel festette be Astrid de Chaillé francia festő. A dekoratív alkotásokat készítő művész többek közt a Versailles-i palota festményeinek aprólékos restaurálásával szerzett hírnevet. De Chaillé a Guerlain parfümös üvegeken művészien teremti újra Matisse festményének merész színeit és grafikai formáit. A képet jelenleg a New York-i Buffalo AKG Művészeti Múzeum őrzi. Az életörömöt, harmóniát és derűt árasztó képen két nőalak ül, egyikük gitározik és mögöttük nagyméretű filodendron levelek hajladoznak.

„Dédnagyapám művei az érzékszerveinkre hatnak, visszatérő motívumaik közé tartoznak a burjánzó növények és virágok, ami miatt közvetlen kapcsolat teremthető köztük és a parfümök világa közt. Azt a képi világot szerettük volna továbbadni, amit dédnagyapám alkotott, ihletet merítve műveinek képeiből, színeiből, formáiból – nyilatkozta Jean-Mathieu Matisse, a Maison Matisse alapítója és festő dédunokája az Artnet Newsnak, aki szerint Guerlain parfümjét és Matisse festményét ugyanaz a vibrálás és életöröm jellemzi.

Fotó: Guerlain

A kollaboráció során létrejött üvegek is egyedi alkotások és alkotóik szándéka szerint ugyanazt az energiát, merészséget és melegséget idézik elő, mint Matisse festményei.

Az ikonikus Bee Bottle 2023-ban ünnepli fennállásának 170. évfordulóját, Matisse kiadása pedig hommage a festészethez.

A Bee Bottle Maison Matisse Edition összesen 14 darab aláírt és számozott, egyedileg kézzel festett egyliteres üveget jelent, amelyek a festmények szállítására használatos fadobozokra emlékeztető csomagolást kaptak. A különleges parfümök darabja 17 ezer dollár.

Az újragondolt palack belsejébe a Guerlain parfümőrei megalkották a Couleur Bonheur új illatot, dinamikus, modern jegyekkel, amelyek Matisse színpalettájának élénk árnyalatait értelmezik. Ezenkívül a Guerlain elindította a Jasmin Bonheur-t a „L’Art & La Matière” illatkollekció részeként, melynek ihletét Matisse egy másik lendületes művéből, a Les Mille et Une Nuitsból (1951) merítette.

A Matisse üveg folytatása a Guerlain művészeti projektjeinek. Korábban az Yves Klein Alapítvánnyal működtek együtt, és megidézték a francia művész 1960-ban szabadalmaztatott jellegzetes ultramarin kékjét. A Guerlain híres L’Heure Bleue illatának 110. évfordulójára egy szecessziós ihletésű palackot készítettek az Yves Klein kék színében.

De kortárs művészekkel is együttműködnek. 2022-ben a szlovák születésű, de Amszterdamban alkotó Tomáš Libertíny művésszel készítettek egy különleges Bee Bottle üveget. A művész a 2022-es Méhek Világnapja tiszteletére élő szobrot készített Guerlainnek, egy méhsejtet, amelyet egy hónap leforgása igazi méhek építettek az üveg köré.