A Sotheby’s hat londoni tematikus aukciója, tükrözi Freddie Mercury kaleidoszkópszerű stílusát és minőségorientált világát. Az ötven év alatt felhalmozott hagyaték, művészeti tárgyakat, ikonikus divat- és dizájntermékeket, hangszereket, személyes kéziratait, műtárgyait, fényképeket, bútorokat és ékszereket ölel fel. A három élő és három online esemény teljes anyagából – ahogy erről már korábban beszámoltunk – 6 millió font körüli bevételt várnak.

Ezt a gyűjteményt több mint három évtizede gondosan megőrizték szeretett otthonában, a Garden Lodge-ban, és olyan minőségi és sokszínű alkotásokat mutat be, amelyek nemcsak sokféle szenvedélyéről, hanem veleszületett stílusáról, kitűnő művészi képességeiről és ragyogó elméjéről is tanúskodnak. Az aukciók sorozatát egy hónapig tartó nyilvános kiállítás előzi meg, amely megmutatja Freddie Mercury világát.

A teljes anyagot pedig egy 50 fontért megvásárolható könyvben is publikálják.

Árulják Freddie Mercury Yamaha Grand zongoráját 2-3 millió font becsértékkel és a „We are the champions” dal kézzel írt szövegét 1977-ből 200-300 ezer fontos becsértékkel.

A Freddie Mercury: A World of His Own aukció összesen 1500 darabos anyaga az énekes otthonának, a Garden Lodge-nak a tárgyaiból áll. Az ingatlant és minden benne lévő tárgyát közeli barátjára, Mary Austinra hagyta, amikor 1991-ben meghalt, és ő most úgy döntött, hogy eladja az ingóságokat. Az aukciós anyag 30 ezer tételt tartalmaz, a Bohemian Rhapsody megkomponálásához használt zongorától kezdve a személyes polaroid felvételekig, megtalálhatók a tételek közt eredeti dalszövegek és olyan művészek festményei és rajzai, mint Goya és Salvador Dalí. Több mint 200 tétel pedig Freddie Mercury fellépőruhája és ikonikus hétköznapi ruhatára.

Az énekes ruhái iránt már most felfokozott az érdeklődés a Sotheby’s szerint. A Queen frontembere, Freddie Mercury zenei öröksége vitathatatlan – az együttesnek három évtized alatt több mint 50 slágere szerepelt a brit top 40-ben. A most megnyíló aukciós kiállítás alapján azonban Mercury divatikon és trendszetter is volt.

A Sotheby’s kiállításának első termében azok a fantasztikus ruhák láthatók, amelyeket fellépéskor vagy bulikon viselt. Itt van az első kabát, amelyet Mercury a Queennel való 1970-es, első fotózása alkalmával hordott, és az 1978-ban a Wembley-ben viselt rövid, piros flitteres macskaruha (becsértéke 15-20 ezer font), valamint az 1982-es Saturday Night Live-on viselt motoroskabát és piros leggings.

Meglehetősen magas, 60-80 ezer fontos a becsértéke Mercury palástjának és koronájának az 1986-os turnéjáról.

A rajongók értékelni fogják a koszos balettcipőket és a feszes, kicsi, színpadon hordott trikókat is, a divattörténészek számára pedig olyan tervezők darabjai vannak, mint Zandra Rhodes és David Emanuel (aki Diana hercegnő esküvői ruháját készítette).

A kollekció tartalmazza Mercury szolgálaton kívül viselt, hétköznapi ruháit is. Az aukciós kiállítás egyik szobája úgy lett kialakítva, hogy tükrözze a gardróbját. Pólók, különleges darabok, mellények, az egyiken hat macskája közül a kedvence, Delilah képe látható, és az a kék gabardinöltöny, amelyet egyik utolsó nyilvános fellépésén, az 1990-es Brit Awardson viselt.

Külön szekcióban szerepelnek Mercury kimonói, teljes gyűjteménye volt belőlük. Japánban vásárolta, és gyakran hordta őket otthon is, ahogy a szintén aukcióra bocsátott polaroid felvételeken látható is. Az egyik tétel, egy válogatás a nyolcvanas évek fotóiból 5-7 ezer fontos becsértékkel kerül kikiáltásra. Mercury divatérzékenysége még a hírnév előtti karrierjéből származott. A Kensington Marketen egy használt ruhákat áruló üzlet társtulajdonosa volt, Roger Taylorral, a Queen dobosával. Személyes stílusa már a hírneve előtt is figyelemre méltó volt.

Magyar vonatkozású tétele is van az aukciónak, a kisebb értékű műtárgyak közt szerepel egy herendi porcelán teáskészlet ezer font körüli becsértékkel.

Sok régiség és antik tárgy vette körül Mercuryt, értékes üvegtárgyak, Lotz-, Daum-, Gallé-vázák, meisseni porcelánok, antik brit és francia bútorok közt élt.

Az aukciósorozat szeptember 6-án egy élő, esti aukcióval kezdődik a fontosabb tárgyaival, szeptember 7-én délelőtt a színpadi darabokkal folytatódik, szeptember 8-án az otthona műtárgyai, bútorok, csillárok, festmények, grafikák és zongorák kerülnek kalapács alá, és online az „In love with Japan” című válogatás darabjaira lehet licitálni szeptember 11-ig.