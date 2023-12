A 2018-ban debütált Resident Art Fair kortárs képzőművészeti vásárt immár kilencedik alkalommal rendezik meg. Ahogy arra a vásár címe is utal, a kurátorok, Bánki Ákos és Schneller János ezúttal a pályakezdő képzőművészekre helyezték a hangsúlyt. Az új srácok új művei izgalmasak, és ha jó szemmel válogatunk, az idei ajándék később befektetésként is beválhat.

Borsandi-Balázs: Waiting for Better Times.

Fotó: Resident Art

A rendszeresen kiállító művészek mellé majdnem negyven új kiállítót hívtak meg, akik nagy része még soha nem szerepelt képzőművészeti vásáron, sőt legtöbbjük most mutatkozik be a kortárs műkereskedelmi piacon, azaz épphogy csak elkezdte művészi pályafutását.

Ronga Eszter: Nyári színskála. Fotó: Resident Art

Bánki és Schneller, ahogy a korábbi években, ezúttal is bátran válogatták össze a képanyagot. „Vásáraink a felfedezésről, a bemutatkozásról és egy új művészetkedvelő, művészetfogyasztó réteg megszólításáról szólnak. Számos pályakezdő tehetséget fedeztünk fel az elmúlt öt évben, közülük mára többen fontos résztvevőivé váltak a kortárs művészeti szcénának. A kurátorok vallják: sok fiatal művészetkedvelő náluk vásárolta meg az első műalkotását. „Erre vagyunk a legbüszkébbek.”

Marosi Panni: Our Little Pool. Fotó: Resident Art

A nemzetközi tendenciák nyomában

A kétszázötven oldalas online katalógusban, az elmúlt évekkel ellentétben,

idén egyértelműen a figuratív tendenciák szerepelnek nagyobb számban, bár sok esetben az absztrakció és a figurativitás nem választható egyértelműen szét a vásznakon.

A groteszk figurák, a street art világából örökölt látásmód és a bizarr képi világok mellett sokan reflektálnak a digitális képalkotás technikai újításainak vizuális jelenségeire, míg mások előszeretettel használják a művészettörténet ismerős irányzatainak látásmódját. Sok műre jellemző az erőteljes, olykor harsány színek használata, a fragmentáltság, a kollázsszerű kompozíció és az intervizualitás erőteljes jelenléte – ez a tendencia a nemzetközi vásárok legfőbb jellemzője is.

Stark Attila: Spleen. Fotó: Resident Art

Hogy miből, illetve kiből lesz a cserebogár, azt most még nehéz lenne megmondani.

A kurátorok szerint akkor járunk a legjobban, ha a szemünkre és a szívünkre egyszerre hallgatunk,

azaz mindenképpen olyan képet választunk magunknak, amelyik nemcsak elsőre fog meg, hanem hosszabb távon együtt tudunk vele élni.

A vásár azoknak szól, akik szeretnének bepillantást nyerni a kortárs festészet világába, és bő merítést látni a fiatal, feltörekvő generáció művészetéből. Mindazoknak, akik szeretnének kapcsolatba kerülni a kortárs művészettel, vagy tucatposzterek helyett eredeti, mai műalkotásokkal szeretnének együtt élni, esetleg eredeti, életre szóló karácsonyi élményt szeretnének ajándékozni. „Egy mondás szerint művészet nélkül ugyan lehet élni, de nem érdemes. Mi is ezt valljuk. Szeretnénk elérni, és teszünk is érte, hogy Magyarországon a zene és az irodalom mellett a képzőművészetnek is széles társadalmi bázisa alakuljon ki” – mondja Bánki és Schneller.

A kiállítás a Resident Art Horánszky utcai galériájában látható december 14-től 22-ig, ahol a mintegy 250 mű mindegyike élőben is megtekinthető.