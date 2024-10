Visszaesett az aukciósházak forgalma az első fél évben

Az Artnet Intelligence Report Mid-Year Review 2024 című kiadványa az év első felének piaci trendjeiről készített adatközpontú elemzése áttekintést nyújt a művészeti világ jelenlegi állásáról, különös tekintettel az aukciós eredményekre, a trendekre és a legkeresettebb művészek listájára.

Az Artnet Mid-Year Intelligence Reportja szerint a Christie’s az év első felében az első helyre került az aukciósházak között a forgalom tekintetében, hiszen január és július között csaknem 1,6 milliárd dollárnyi képzőművészeti eladást realizált, 116 millió dollárral többet, mint a rivális Sotheby’s. A Christie’s aukciósház nyeresége még így is 28,2 százalékos visszaesés az előző év azonos időszakához képest.

A Christie’s New York-i aukciósháza / Fotó: Christie’s

Az év első felében kis számban kerültek be az árverések közé a jelentős egytulajdonos vagy családi kollekciók, amelyek az elmúlt években az aukciósházak magas eredményeit biztosították. A Christie’s májusban a Miamiban élt gyűjtő és filantróp, Rosa de la Cruz nagy értékű gyűjteményét vitte kalapács alá, és ez a kollekció önmagában 34,4 millió dollárt termelt ki a háznak.

A Sotheby’s 1,4 milliárd dolláros összforgalmi értéke 31,2 százalékos csökkenés 2023 hasonló időszakához képest. A három világszinten vezető aukciósház közül a Phillips forgalma csökkent a legkisebb arányban, mindössze 12,7 százalékkal, 252 millió dollárra.

Henry Highley, a Phillips aukcióvezetője árverezi márciusban Warhol Diana-portréját / Fotó: Phillips aukciósházak

Azonban kétéves távlatban, 2022 azonos időszakához mérve mindhárom aukciósház, a Christie’s, a Sotheby’s és a Phillips forgalma is 44 százalékot meghaladó csökkenést mutat. A Christie’s eladásai 47,5 százalékkal, a Sotheby’sé 41,1 százalékkal, a Phillipsé pedig 43,9 százalékkal estek vissza.

Ezek a számok nem tartalmazzák a privát eladásokat, ezeket nem hozták nyilvánosságra, így nem teljes a kép.

A legértékesebb művészek listáján a top 10 név a következő 2024 első fél évében: Picasso, az örök első, tíz éve is ő vezette a művészranglistát, és most is. A második helyen is változatlanul Andy Warhol áll. A harmadik helyezett a 95 éves Yayoi Kusama, őt követi Chagall, Joan Miró és Gerhard Richter. A hetedik és nyolcadik helyen két élő brit művész található, David Hockney és Damien Hirst. A kilencedik helyen áll az elmúlt évek nagy műkereskedelmi kedvence, Jean-Michel Basquiat, a tizedik pedig Alexander Calder.