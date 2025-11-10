Deviza
A kertjében ásogatott, közben mesés aranykincsre bukkant

Egy francia férfi a kertjében éppen medencét ásott, amikor rendkívül értékes aranyrudak és -érmék kerültek elő a föld alól. A hatóságok egyelőre csak találgatják, hogy kerülhetett oda az aranykincs.
Világgazdaság
2025.11.10, 14:30

Egy férfi körülbelül 700 ezer euró (kb. 270 millió forint) értékű aranyrúdra és -érmére bukkant, miközben úszómedencét ásott a kertjében Franciaországban. A névtelen férfi, akinek a nevét nem közölték, még májusban találta meg a kincset a Lyon melletti Neuville-sur-Saone városában található otthonában, és jelentette a helyi hatóságoknak – adta hírül az Origo.

aranyrúd, Gold,Bars,On,Nugget,Grains,Background,,Close-up, arany, aranytartalék, Kína
Több aranyrúd és aranyérme került elő egy francia férfi kertjében / Fotó: Shutterstock

Egyelőre kérdéses, hogy került a föld alá a rengeteg aranyrúd

A neuville-sur-saone-i helyi önkormányzat szóvivője elmondta, hogy a hatóságok épp most döntöttek úgy, hogy megtarthatja a leletet, mivel semmi jel nem utalt arra, hogy régészeti kincs lenne.

A szóvivő hozzátette, hogy 

nincsenek nyomok arra vonatkozóan, hogyan került oda, a földterület előző tulajdonosa pedig meghalt. Az öt rudat és számos érmét műanyag zacskókban találták meg

– írja a Le Progres regionális platform nyomán a Reuters.

De más hasonló szerecsés felfedezésekről is beszámoltunk az elmúlt időszakban. Egy svéd horgász például éppen földigilisztát ásott nyaralója közelében, amikor váratlanul megcsörrent az ásója alatt a fém. A földből egy régi, korrodált üst került elő, benne több ezer érme és különféle díszes ezüsttárgy. A férfi azonnal értesítette a hatóságokat, akik hamar kiderítették, hogy a felfedezés középkori eredetű. A szakértők szerint a kincs a 12. századból származik, és akár húszezer érme is lehet benne. A leletet régészek vizsgálják, hogy pontosan meghatározzák korát és történelmi értékét. További érdekességeket ide kattintva olvashat az értékes leletről. 

 

