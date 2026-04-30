Zelenszkij ezt már nem hiszi el: Magyarország után újabb EU-tagállam fordult Ukrajna ellen, visszavonnák az uniós támogatást – "Nincs garancia, hogy megtérül"

A bolgár parlament elé került egy javaslat, amely a felmondását sürgeti annak a biztonsági egyezménynek, amelyet Bulgária tíz évvel ezelőtt kötött Ukrajnával.
2026.04.30, 20:00
Frissítve: 2026.04.30, 20:19

Bulgáriában az Újjászületés (Vazrazhdane) párt törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentnek a tízéves bolgár-ukrán biztonsági megállapodás felmondásáról. A kezdeményezést Petar Petrov képviselő ismertette, aki szerint az egyezményt a bolgár parlament jóváhagyása nélkül, ideiglenes kormány idején írták alá, ezért kétséges a legitimitása – írja az RBC.

Kérdésessé vált a bolgár-ukrán biztonsági egyezmény sorsa / Fotó: NurPhoto via AFP

A határozati javaslat arra kötelezné a bolgár kormányt, hogy felmondja a megállapodást. Párhuzamosan a párt egy másik javaslatot is benyújtott, amelyben 

Bulgária vonná vissza hozzájárulását ahhoz az 1,2 milliárd eurós állami garanciához, amit az Európai Unió kért Bulgáriától egy nagy összegű, Ukrajnának szánt hitel fedezeteként.

A párt szerint a mechanizmus jelentős pénzügyi kockázatot jelent Bulgáriának anélkül, hogy megfelelő biztosítékok lennének a veszteségek fedezésére. 

Petrov hangsúlyozta: ezeknek a forrásoknak elsősorban a bolgár állampolgárok szükségleteit kellene szolgálniuk. Álláspontjukat az ország gazdasági helyzetével indokolták, különös tekintettel az inflációra, az emelkedő árakra és a költségvetési hiányra.

Nagy arányú győzelmet aratott a korábbi elnök koalíciója Bulgáriában

Az eredmények szerint a Rumen Radev korábbi államfő vezette politikai koalíció egyértelmű győzelmet aratott az előrehozott, április végi parlamenti választásokon a bolgár Központi Választási Bizottság közleménye szerint. 

A szavazatok 97,5 százalékának feldolgozása alapján a több párt által Moszkva-barátnak tartott Radev baloldali pártszövetsége, a Progresszív Bulgária (PB) a vasárnapi választásokon a szavazatok 44,7 százalékát szerezte meg, ami valószínűleg elegendő lesz a parlamenti többséghez. 

Bojko Boriszov volt kormányfő konzervatív GERB-UDF szövetsége, amely a 2025 decemberében lemondott koalíciós kormányt vezette, 13,4 százalékot ért el, ami az eddigi leggyengébb választási eredménye. A liberális Folytatjuk a Változást-Demokratikus Bulgária (PP-DB) blokk pedig 12,8 százalékkal végzett a harmadik helyen. 

A parlamentbe féltucat párt juthat be az eddigi eredmények alapján. A bolgár választások győztesének az Európai Bizottság elnöke is gratuált.

Gratulálok Rumen Radevnek a vasárnapi parlamenti választásokon aratott győzelméhez, Bulgária az európai család büszke tagja, és fontos szerepet játszik közös kihívásaink kezelésében – írta az X-en közzétett bejegyzésében Ursula von der Leyen. Hozzátette, hogy várja a közös munkát Európa és Bulgária jóléte és biztonsága érdekében.

Az euroszkeptikus Radev – aki az Oroszországgal való kapcsolatok felújítását szorgalmazza és ellenzi Ukrajna Moszkva elleni háborús erőfeszítéseinek katonai támogatását –, januárban lemondott az elnöki posztról, hogy indulhasson a választásokon, amelyekre azután került sor, hogy decemberben tömeges demonstrációk kényszerítették távozásra a kormányt.

Ez volt a nyolcadik választás öt év alatt a több mint 6,5 milliós balkáni országban.

