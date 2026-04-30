Videó: soha nem látott gépszörny jelent meg Pakson, nélküle nem épül meg az új atomerőmű – 350 tonna és 64 méter magas
Megérkezett és már fel is állították az első toronydarut a Paks II. Atomerőmű 5. blokkjának munkagödrében. A Paks II Zrt. által nyilvánosságra hozott videó szerint a 350 tonnás, 64 méter horogmagasságú és 40 tonna teherbírású Zoomlion gyártmányú daru a bővítés következő szakaszában kulcsszerepet kap a nehéz elemek precíz mozgatásában – írja a MagyarÉpítők.
A paksi lakótelepről is látható gép összeszerelése önmagában látványos művelet volt: először autódaru segítségével állították össze működőképes állapotra, majd a toronydaru önmagát építette tovább a kívánt magasságig egy ún. kúsztatómű segítségével. A toronydarukat az építkezés aktuális igényeihez igazodva telepítik fokozatosan.
Ahogy előrehalad az 5. blokk alaplemezének kivitelezése, egyre több emelő- és szállítóeszköz összehangolt munkájára lesz szükség a biztonságos és hatékony haladás érdekében. Párhuzamosan zajlik a 6. blokk munkagödrének mélyítése is, ahol mintegy félmillió köbméter föld kiemelésére van szükség, és a munkák várhatóan 2026 végéig tartanak.
A kivitelezésben számos magyar vállalat vesz részt
A két új paksi blokk építéséről még békeidőben, 2014. január 14-én írt alá kormányközi megállapodást Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Ám hamarosan események sora nehezítette az előkészületeket, majd a beruházás megvalósítását.
A Paks II. projekt keretében két, egyenként 1200 megawattos villamos teljesítménnyel rendelkező új blokk épül. A beruházás tervezett összköltsége 12,5 milliárd euró. A kivitelezésben számos magyar vállalat vesz részt alvállalkozóként, többek között földmunkák, alapozási feladatok és egyéb szakági munkák terén.
Közülük néhány nagyobb:
- Duna Aszfalt (földmunka, alapozás-előkészítés)
- Bayer Construct (a nukleáris sziget szerkezetépítése)
- Euroil (mérnöki és tervezési tanácsadás)
- Mavir (hálózatfejlesztés, hálózati csatlakozások)
A két új blokkra Magyarország növekvő energiaigénye, a ma működő (de a tervezettnél feltehetően 20 évvel tovább üzemelő) atomerőmű majdani kiváltása, és a karbonmentes energiatermelés bővítése miatt van szükség.
