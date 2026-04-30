Itt az első botrány a Tisza-kormányban: Magyar Péter valamit elfelejtett közölni az új miniszteréről – ilyen még nem volt Magyarországon

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, csütörtökön este Magyar Péter bemutatta Tisza-kormány utolsó két miniszterét.

A Belügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium vezetőjének bejelentésével véglegessé vált a leendő Tisza-kormány névsora. Magyar Péter pártja parlamenti frakciójának április 20-i alakuló ülése után jelentette be, hogy kormányában várhatóan 16 minisztérium lesz, aznap meg is nevezte hét tárca vezetőjét.

Most pedig Magyar Péter leendő miniszterelnök a Facebook-oldalán közölte, hogy Pósfai Gábort, a Tisza Párt operatív vezetőjét kérte fel a rendvédelmet és sportot felügyelő, illetve irányító Belügyminisztérium vezetésére, míg Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt jogi vezetője az Igazságügyi Minisztérium irányításáért felelhet.

Mindketten politikai újoncok, előbbi korábban a Decahtlon sportáruház ügyvezetője volt, majd most Pintér Sándor utódja lesz. Melléthei-Barna Márton viszont nem szimplán csak kormánytag Magyar Péter kabinetében, hanem a kinevezésére váró kormányfő rokona is. Csakhogy ezt Magyar Péter elfelejtette megemlíteni.

Tisza-kormány: itt az első botrány, Magyar Péter valamit elfelejtett közölni az új miniszteréről

Amikor a Tisza-elnök bejelentette, hogy ki lesz az egyik legfontosabb minisztérium, az igazságügyi tárca vezetője, a következőket írta a közösségi oldalán.

"Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszterként felel a jövőben a jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért. Gondoskodnia kell a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakításáról.

Az elkövetkező időszakban az igazságügyi miniszter fő feladata lesz jogszabályokkal biztosítani azt, hogy

a magyar emberek ismét egyenlőek legyenek a törvény előtt, hogy megszűnjön a korrupció

és helyreálljon a független ellenőrző intézmények, hatóságok szakmaisága és azok működése politikamentes legyen.

Feladata lesz továbbá a jogalkotás minőségének helyreállítása, a szükséges átláthatóság biztosítása és a megfelelő szintű szakmai és társadalmi egyeztetés lefolytatása".