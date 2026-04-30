Áttették Eperjesre dróngyártó bázisukat az ukránok, hogy ne lőjék szét őket az oroszok – számolni se tudják a pénzt, mindenki a termékeiket akarja

Csupán 2023-ban alapították a kelet-szlovákiai Eperjes (Presov) megyeszékhely közelében a Skyeton céget, amely az első éves 220 ezer eurós forgalmat követően tavaly már 32,7 milliós forgalmat generált.

Ukrán drónokat gyártanak Szlovákiában / Fotó: Skyeton

A közel 100 főt foglalkoztató társaság repülőrajtjánál is érdekesebb a háttere és a profilja: ukrán működő tőkével valósult meg, és nagy hatótávolságú katonai drónokat gyárt. A szlovákiai Forbes gazdasági magazin információi szerint a cég drónjai 28 órát is képesek repülni, hatótávolságuk eléri a 2500 kilométert, azaz az ukrán hadsereg mélységi támadásokra is alkalmazhatja.

Hogy miért éppen Szlovákia? Olekszandr Sztepura, a 3,5 millió dollár ráfordítással megszületett cég ukrán alapítója közölte, azért választotta Eperjest, mert közel van az ukrán határhoz, és az unió területén védve van az orosz légicsapásoktól. Az üzletember azt is nagyra értékeli , hogy képzett munkaerőt és mérnököket talált a piacon (Eperjes megyében a legmagasabb a munkanélküliség Szlovákiában), valamint az ipari háttér is megfelelő. Az is szempont számára, hogy Ukrajnából a háború miatt tilos a harci drónok exportja – a társaság egyébként civil felhasználású drónokat is gyárt.

A globális drónpiac óriási lehetőségekkel kecsegtet, 2024-ben az éves forgalom 73 milliárd dollárt tett ki, ami 2030-ra már 160 milliárd dollárra nőhet. A képhez hozzátartozik, hogy Moszkva a napokban megfenyegette az ukrán piacra drónokat gyártó európai uniós cégeket, beleértve az azoknak otthont adó országokat is.

