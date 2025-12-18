Vaszary 160 millióért, Rippl-Rónai 65 millióért – így zárták az évet a nagy aukciósházak, a Kieselbachtól még a Szépművészeti is vásárolt
A Kieselbach Galéria december 14-én árverezett, és két tétel esetében a Szépművészeti Múzeum élt elővásárlási jogával. Szobotka Imre 1912–1913-as, Kubista csendélet című, védett alkotásáért – heves licitcsata után – 65 millió forintnál koppant a kalapács, de a múzeum képviselője jelezte az intézmény vásárlási szándékát. Így a kubista remek a jövőben a magyar közgyűjtemény anyagát gazdagítja, hasonlóan a magyar árkádiai festészet női főszereplőjének, Korb Erzsébetnek korai főművéhez, az 1920-as Alteregóhoz. A kép Korb Erzsébet szintén festőművész férjét ábrázolja, és 20 éves korában festette, de már 17 évesen a Nemzeti Szalonban állított ki, és öt évvel később már nem élt. A rövid életmű azonban számos erős képet tartalmaz, a most árverésre került festmény 7 millió forintért méltán került a Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményébe.
Lehel Mária egy másik elfeledett magyar női festő, akitől egy értékes festmény került a Kieselbach galéria téli aukciójára. A 36 milliós kikiáltási árról induló kép végül 55 millió forintért kelt el. Lehel Mária beceneve „Pittrice viaggiatrice” (utazó festőnő) volt, mert beutazta egész Európát, több helyen élt és alkotott, sok helyen kiállításokat is tartott, főleg Olaszországban, ahol végül Peveragnóban letelepedett, és ott is élt 1972-es haláláig, művei főként külföldi magángyűjteményekben találhatók. Nehezíti képei beazonosítását, hogy sokat nem írt alá, nem lehet egyértelműen beazonosítani őket a címük alapján, és kevés kiállításáról van dokumentáció. 1911-ben, 22 éves korában részt vett a Nyolcak kiállításán, ahol valószínűleg a most árverezett képe is szerepelt. A jászberényi Hamza Gyűjtemény és Jász Galériában hat pasztellképét őrzik.
A Kieselbach aukció egyik sztártétele volt Czóbel Béla berlini korszakának főműve, az 1922–1923 körül született, sokáig lappangó Német kisváros című festmény, amely végül 85 millió forintos kalapácsárat ért el. Vaszary János Siesta című, 1907-es kompozíciója, korai, impresszionisztikus korszakának főműve végül 160 millió forintért talált új gazdára.
Jól szerepeltek a két világháború közötti római iskola művészei, Domanovszky Endrétől Molnár C. Pálon át Kontuly Béláig. Kontuly egyik legdekoratívabb, Csendélet narancsokkal című, 1933-as művét 82 milliós áron ütötték le. Román György 1946 körül készült Fiúk motorbiciklivel című, ikonikus főműve – 42 millió forinttal – életműrekordot hozott a művésznek. Feltételezhető, hogy a gyűjtők körében is elterjedt a híre a készülő nagy múzeumi kiállításnak.
A Virág Judit Galéria december 8-i aukcióján Rippl-Rónai József barátságportréja, amelyet Kunffy Lajos jogász és festő barátjáról kukoricás stílusban festett, 65 millió forintért kelt el. Kunffy és Rippl-Rónai együtt kalandozta végig Párizst, majd hazatérve gyakran lefestették egymást, valamint feleségeiket is.
A kortárs anyagból Keserü Ilona Táj című festményéért fizették a legmagasabb árat, 40 millió forintot. Hétmillió forintról 17 millió forintig menetelt Nádler István életművének egy kulcsdarabja, a 90-es évek végén készült M. No. 16. című monumentális festmény. Nádler a kék-fekete képeket meditációs folyamat során hívta életre, erre utal a címben az M betű is. A teremben hosszas, percekig tartó licitharc bontakozott ki az alkotásért.
32 millió forintot adtak Kmetty János Városligeti táj című festményéért. Kikiáltási árát megduplázva, 24 millió forintért kelt el Szőnyi István Szürke Duna című festménye. A Rhodopis cipője id. Markó Károly egyik vitathatatlan remekműve, amelyért ezen az estén 17 millió forintot fizettek. A 19. századi magyar festészet egyik meghatározó alakját Olaszországban és Magyarországon egyaránt ünneplik, képei pedig rangos külföldi gyűjtemények megbecsült darabjai. Az 1835-ben készült, antik görög mondát ábrázoló festmény id. Markó római időszakának egyik kiemelkedő alkotása.
Scheiber Hugó Táncosnők című alkotása 11 millió forintért kelt el, a Nagyvárosi utca vörös ég alatt című festménye 3 millió forintról indult és 7 millió forintért kelt el, Vitorlások című munkája pedig még nagyobb emelkedést ért el: 1,9 millió forint kikiáltási árról startolva 6 millió forintnál ütötték le.
Iványi Grünwald Béla látványos, Vonat az éjszakában (Balatonlelle) című képéért 10 millió forintot adtak, az alkotás 2,4 millió forintos kikiáltási árról indult.
A hazai aukciók történetében most először fordult elő, hogy bitcoinnal is lehetett fizetni egy tételért, ráadásul egy olyan műért, amely mesterséges intelligencia közreműködésével készült, és Ordinals formájában felkerült a bitcoinblokkláncra is. Weiler Péter Újratervezés-sorozatának cím nélküli darabjára a 950 ezer forintos licit lett a befutó.
Összességében a két nagy ház aukciója után elmondható, hogy a minőségi képekre megérkeznek a vevők is, és nem elszállt árakon, de becsértéken belül vásárolnak. A műtárgypiaci évet jellemző visszafogottság a karácsonyi aukciókon oldódni látszott, s ennél a két háznál még mindig inkább a klasszikus képek, mint a kortársak mozognak, de ők is erős kínálatot biztosítanak azokból a kortárs művekből, amelyek körül mozgás van. A klasszikus vagy kortárs üzembiztos nevek mellett még mindig trend a hetvenes évek, Czene Béla női portréi, római vagy budapesti városképe, Mácsai-portrék és -csendéletek, a balatoni vitorlások, és keresik azokat a művészeket is, akiknek nagy múzeumi kiállítása előkészítés alatt van, illetve az elfeledett vagy soha fel nem fedezett női művészeket.