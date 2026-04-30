Úgy megrettentek a németek, hogy már vásárolni sem mernek – ez még a magyaroknak is fájni fog

Derék németek! – nyugtázhatta, aki látta a szerdán közölt áprilisi inflációs számokat. Irán háború ide vagy oda, az európai gazdaság nehézpáncélosa ellenáll. Atyaég! – kaphatott a szívéhez, aki a csütörtöki újabb számokat is figyelte. Ezek kiválóan megmagyarázták, miért is nem szökött fel a német infláció az iráni háború második hónapjában. A magyarázat sajnos az európai gazdaság reményeit zúzza szét.

Fotó: AFP

Félreértés ne essék: nem volt azért olyan nagyon alacsony az az áprilisi német inflációs szám – jóval felette az 1,8 százalékos magyarnak és az euróövezet 2 százalékos középtávú céljának.

Első látásra mégis szépnek látszott. Hetek óta mindenki a német benzinkutak egyre borsosabb árairól beszél, de a 2,9 százalékos infláció az európai energiaárakat felturbózó iráni háború második hónapjában alig volt magasabb az első hónapjában mért 2,7-nél, és még egy pöccel alacsonyabb is a 3 százalékos euróövezeti átlagnál.

Pedig – ez már hétköznapi közgazdasági tudás – az üzemanyag-drágulás át szokott gyűrűzni szinte minden egyéb termék és szolgáltatás árába. Friedrich Merz kancellár csodát tett?

Német gazdaság: olyan gazdagok, hogy a drága üzemanyag miatt se kell árakat emelniük?

A német felállás szemléltetheti, miért nem döntött pánikszerűen kamatai emeléséről csütörtökön az Európai Központi Bank: bár már látszik is, hogy baj van, Christine Lagarde-ék meg akarják várni a következő hetek adatait.

Van ugyanis a legnagyobb európai gazdaság esetében egy másik nagy bökkenő is. Amire egyesek már szerdán is felfigyeltek, majd aggályaikat igazolták is az újabb német hírek csütörtökön.

Az éppen csak felfelé araszoló infláció láttán már sokakban felvetődött a kérdés: mégis hogyan? Alig nő az infláció, miközben az üzemanyagköltség meredeken emelkedett nem csak a háztartások, de a gazdálkodók, iparosok, szolgáltatók számára is?