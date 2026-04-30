Deviza
EUR/HUF364,43 -0,29% USD/HUF310,66 -0,68% GBP/HUF422,65 +0,17% CHF/HUF397,61 +0,52% PLN/HUF85,68 -0,15% RON/HUF70,19 -2,03% CZK/HUF14,94 -0,3% EUR/HUF364,43 -0,29% USD/HUF310,66 -0,68% GBP/HUF422,65 +0,17% CHF/HUF397,61 +0,52% PLN/HUF85,68 -0,15% RON/HUF70,19 -2,03% CZK/HUF14,94 -0,3%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 787,99 +0,87% MTELEKOM2 456 -1,05% MOL4 136 +2,27% OTP41 600 -0,31% RICHTER13 070 +2,35% OPUS328 +11,75% ANY7 380 +0,27% AUTOWALLIS146,5 -1,35% WABERERS4 650 +1,09% BUMIX9 133,99 +0,13% CETOP4 334,43 -0,98% CETOP NTR2 718,76 -0,98% BUX133 787,99 +0,87% MTELEKOM2 456 -1,05% MOL4 136 +2,27% OTP41 600 -0,31% RICHTER13 070 +2,35% OPUS328 +11,75% ANY7 380 +0,27% AUTOWALLIS146,5 -1,35% WABERERS4 650 +1,09% BUMIX9 133,99 +0,13% CETOP4 334,43 -0,98% CETOP NTR2 718,76 -0,98%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
Németország
hadiipar

Nincs más megoldás: leállt az autógyártással, hadiüzemként folytatja tovább a német óriáscég – annyi fegyver kell a hadseregnek

A bajor Dräxlmaier alkatrészgyártó bejelentése fordulópontot jelez a német ipari átalakulásban: amit az autóipar elveszít, azt egyre határozottabban a hadiipar veszi át.
VG
2026.04.30, 21:40
Frissítve: 2026.04.30, 21:41

Németországban 2025 harmadik negyedévének végén közel 50 ezerrel kevesebben dolgoztak a német autóiparban, mint egy évvel korábban. Az elveszett munkahelyek nem tűnnek el nyomtalanul: a védelmi szektor egyre határozottabban nyúl az autóipari kapacitások után. Ennek legfrissebb példája a bajor Dräxlmaier alkatrészgyártó stratégiai fordulata – írja az FR.

Flex, gyár, autó Az autóipar munkahelyeit a hadiipar nyeli el – gyökeres átalakulás vette kezdetét Németországban
A Dräxlmaier most a védelmi iparban keres új lehetőséget / Fotó: Flex / Facebook

A vállalat bejelentette, hogy a jövőben a német–francia KNDS páncélosgyártó Boxer típusú kerekes harcjárművéhez gyárt kulcsfontosságú alkatrészeket a dél-bajorországi Landau an der Isarban – a missziós modulok gyártásával pedig a cél az, hogy egy-egy jármű összeszereléséhez ne hetekre, hanem csupán néhány napra legyen szükség.

A KNDS müncheni Allach városrészében új gyártósort nyitott, ahol a modulokat a járműalvázakkal szerelik össze kész páncélossá. Markus Söder bajor miniszterelnök a bemutatón személyesen is megjelent, és a kooperációt tökéletes párosításnak nevezte, hozzátéve: a bajor ipari szakértelem összekapcsolódik. Erős védelmi iparra van szükségünk, saját, Németországból érkező technológiával.

A gyorsítás iránti igény nem véletlen: a Strategy& stratégiai tanácsadó cég modellszámítására hivatkozva a Spiegel arról számolt be, hogy a német védelmi ipar nem képes lépést tartani a Bundeswehr megrendeléseivel. Normál körülmények között a Bundeswehr 3000 Boxer-páncélosra szóló rendelésének teljesítése a század végéig tartana. 

A KNDS célja ezzel szemben az, hogy 2030-ra hatszor annyi Boxer-rendszert gyártson, mint jelenleg.

A törekvés mögött részben az autóipari tapasztalat áll. A KNDS Deutschland vezérigazgatója, Florian Hohenwarter korábban a Mercedes-Benznél dolgozott, és most ezt a tömeggyártási ismeretet hasznosítja a hadiipari termelés felgyorsítása érdekében. Az iparági átrendeződés azonban nem csupán bajor jelenség – Európa legnagyobb autógyártójának válsága is ebbe az irányba mutat. 

A Volkswagen-csoport az idei első negyedévben 14 százalékkal csökkenő üzemi nyereséget, 2,5 százalékos bevételesést és 6,9 százalékkal visszaeső értékesítési volument könyvelt el, miközben a pénzügyi igazgató, Arno Antlitz elismerte: a jelenlegi piaci környezetben az eddig bejelentett intézkedések nem elegendők

A wolfsburgi konszern 2030-ig összesen 50 000 állást kíván megszüntetni, az osnabrücki üzemben pedig 2027-től már nem készülnek Volkswagen-termékek. Oliver Blume vezérigazgató elmondta, hogy intenzív tárgyalások folynak védelmi ipari cégekkel, ugyanakkor leszögezte: a Volkswagen nem gyárt fegyvereket. 

A tudásunkat ott vetjük be, ahol a legjobbak vagyunk. Katonai szállítójárművek egy lehetséges irány

 – fogalmazott Blume. Az autóipar és a hadiipar közeledése így egyszerre jelenik meg mint kényszerpálya és mint stratégiai lehetőség – attól függően, melyik oldalról nézik a folyamatot.

Végéhez közeledik a romeltakarítás a Stellantisnál, az autógyártó nagy dobásra készül
Amíg a Volkswagennél épp válságértekezletet tartanak a következő megszorításokról, addig egyik fő riválisánál már a kilábalás egyre markánsabb jeleinek örülhetnek. A Stellantis autóeladásai több mint 10 százalékkal nőttek, üzemi nyeresége pedig háromszorosára gyarapodott az első negyedévben.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.