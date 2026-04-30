Nincs más megoldás: leállt az autógyártással, hadiüzemként folytatja tovább a német óriáscég – annyi fegyver kell a hadseregnek

Németországban 2025 harmadik negyedévének végén közel 50 ezerrel kevesebben dolgoztak a német autóiparban, mint egy évvel korábban. Az elveszett munkahelyek nem tűnnek el nyomtalanul: a védelmi szektor egyre határozottabban nyúl az autóipari kapacitások után. Ennek legfrissebb példája a bajor Dräxlmaier alkatrészgyártó stratégiai fordulata – írja az FR.

A vállalat bejelentette, hogy a jövőben a német–francia KNDS páncélosgyártó Boxer típusú kerekes harcjárművéhez gyárt kulcsfontosságú alkatrészeket a dél-bajorországi Landau an der Isarban – a missziós modulok gyártásával pedig a cél az, hogy egy-egy jármű összeszereléséhez ne hetekre, hanem csupán néhány napra legyen szükség.

A KNDS müncheni Allach városrészében új gyártósort nyitott, ahol a modulokat a járműalvázakkal szerelik össze kész páncélossá. Markus Söder bajor miniszterelnök a bemutatón személyesen is megjelent, és a kooperációt tökéletes párosításnak nevezte, hozzátéve: a bajor ipari szakértelem összekapcsolódik. Erős védelmi iparra van szükségünk, saját, Németországból érkező technológiával.

A gyorsítás iránti igény nem véletlen: a Strategy& stratégiai tanácsadó cég modellszámítására hivatkozva a Spiegel arról számolt be, hogy a német védelmi ipar nem képes lépést tartani a Bundeswehr megrendeléseivel. Normál körülmények között a Bundeswehr 3000 Boxer-páncélosra szóló rendelésének teljesítése a század végéig tartana.

A KNDS célja ezzel szemben az, hogy 2030-ra hatszor annyi Boxer-rendszert gyártson, mint jelenleg.

A törekvés mögött részben az autóipari tapasztalat áll. A KNDS Deutschland vezérigazgatója, Florian Hohenwarter korábban a Mercedes-Benznél dolgozott, és most ezt a tömeggyártási ismeretet hasznosítja a hadiipari termelés felgyorsítása érdekében. Az iparági átrendeződés azonban nem csupán bajor jelenség – Európa legnagyobb autógyártójának válsága is ebbe az irányba mutat.

A Volkswagen-csoport az idei első negyedévben 14 százalékkal csökkenő üzemi nyereséget, 2,5 százalékos bevételesést és 6,9 százalékkal visszaeső értékesítési volument könyvelt el, miközben a pénzügyi igazgató, Arno Antlitz elismerte: a jelenlegi piaci környezetben az eddig bejelentett intézkedések nem elegendők