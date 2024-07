Bürokratikus lett az új otthonfelújítási pályázat, de piaci alapon is megéri korszerűsíteni most

Várhatóan két hullámban nő meg a kereslet a lakásfelújítások piacán, ahol a július elsején megnyílt otthonfelújítási támogatások célközönsége ősszel, majd tavasszal generálhat pluszkeresletet – mondta Tibor Dávid, az ÉVOSZ Hazai Építőanyag-gyártó Tagozatának elnöke, a Masterplast Nyrt. elnöke a Négyzetméter podcast friss epizódjában.

Otthonfelújítás hőszigeteléssel: a fűtési és a hűtési energia csökkentése egyaránt fontos / Fotó: Shutterstock

A szakember szerint a jelentős adminisztrációval járó, túl bürokratikusra sikerült pályázat képes lesz érdemi keresletet generálni, az 50 százalék önerővel, illetve kamatmentes hitellel elérhető 6 millió forintos keretből számottevő energiamegtakarítás érhető el.

A pályázók őszre várt első, és tavaszra valószínűsített második hullámának megérkezése előtt, de utána is érdemes piaci alapon is felújítani, az építőanyagok ára nem drágult, és kellő számban, rövid határidővel dolgozó szakembergárda is rendelkezésre áll.

Ráadásul

őszre várható, hogy megjelennek a különböző építőanyag-gyártói akciók, amelyek a hitelesített energiamegtakarításokat honorálják.

Ez ugyanis ma már komoly értéket képviselnek, és ezzel a pluszlehetőséggel gyakorlatilag mindenki az épület életkorától függetlenül tud élni, azoknál a cégeknél, ahol erre külön kedvezmény dolgoznak ki – hangsúlyozta a szakmai tagozat elnöke.

Pontosították az otthonfelújítási programot: vannak, akik duplán jól járnak Módosul az otthonfelújítási program felhívása, minden szerződött bankfióknál lehetővé kell tenni a kölcsönkérelmek online benyújtását, de a változtatásokból kiderül az is, hogy pontosan melyik korábbi energetikai támogatási program nyertesei nem vehetnek részt a pályázaton – közölte az Energiaügyi Minisztérium a közösségi oldalán. A Napenergia Plusz programban forráshoz jutó családok élhetnek a lehetőséggel.

Az időjárás változása, a forró nyarak nyomán egyre inkább felértékelődik a hűtésienergia-megtakarítás fontossága is, ami hamarosan ugyanakkora értéket és mértéket képvisel egy jól szigetelt házban, mint az enyhe telek miatt már egyre alacsonyabb fűtési költségben elérhető fogyasztáscsökkenés.

Piaci tapasztalatok szerint a zöldhitelhez hasonló, némileg magasabb, de 4-5 százalék között mozgó kamattal elérhető felújítási hitelekkel érdemben lehetne élénkíteni a keresletet, hiszen

az épületek energetikai korszerűsítése a rezsiköltséget csökkenti, miközben az ingatlan értékét növeli, vagyis piaci alapon is megéri felújítani.

Tavaly a legtöbb gyártó piacainak a 65–80 százalékát elveszítette, mindezt a rekordkeresletet jelentő évek után. A megrángatott ágazatban a hírek gyárbezárásokról szóltak, a jelenlegi kilátások már sokkal kedvezőbbek, de az államnak jobban időzítve, hatékonyabban kell a piacszabályozói szerepet ellátnia, mert ilyen hullámzó teljesítményt nem bír el egyetlen ágazat sem.